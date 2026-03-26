Neues Profileben ermöglicht ruhigere Nächte

Starke Unterstützung vom Verband

Dieser wird ihn zumeist auch auf den Weltcupstationen, die von Ägypten über Spanien bis nach Portugal reichen, begleiten. Die vielen Reisen schlagen ordentlich zu Buche. Doch im Vergleich zu den Jahren davor hat der Salzburger heuer zwei große Vorteile: Einerseits steht er finanziell als Heeressportler und als Teil des Salzburger Olympiakaders auf eigenen Beinen. „Das macht viel aus, man schläft ruhiger und ist nicht mehr von privaten Sponsoren wie den Eltern abhängig“, ist der 23-Jährige richtig froh. Andererseits hat er für die Weltcupauftritte bis zur EM im Sommer in Paris dank seines fünften Platzes bei der WM ein Budget vom heimischen Verband bekommen. Durch diese niedrige fünfstellige Summe fallen fast keine Selbstkosten an. „Das Gefühl, ein Profi zu sein, macht viel aus.“