Neues Profileben ermöglicht ruhigere Nächte

In diesem Winter spulte Schwimm-Ass Luca Karl seine erste Vorbereitung als Profi ab. Die finanzielle Sicherheit lässt den Salzburger ruhiger schlafen. Für die anstehende Saison wird er auch vom Verband bestens unterstützt.
Seit dem starken fünften Platz bei der Schwimm-WM in Singapur ist Luca Karl nicht mehr im Freiwasser geschwommen. Freitag geht es nach einer langen Vorbereitungsphase endlich wieder los, startet der Salzburger beim Weltcup in Somabay (Ägypten). Dort war er – neben vielen Einheiten im Becken von Rif – bereits im Februar für ein zweiwöchiges Trainingslager. „Wir haben eine sehr gute Vorbereitung gehabt, ich fühle mich gut“, sagt Karl, der hauptsächlich von Landestrainer Plamen Ryaskov gecoacht wird.
Starke Unterstützung vom Verband
Dieser wird ihn zumeist auch auf den Weltcupstationen, die von Ägypten über Spanien bis nach Portugal reichen, begleiten. Die vielen Reisen schlagen ordentlich zu Buche. Doch im Vergleich zu den Jahren davor hat der Salzburger heuer zwei große Vorteile: Einerseits steht er finanziell als Heeressportler und als Teil des Salzburger Olympiakaders auf eigenen Beinen. „Das macht viel aus, man schläft ruhiger und ist nicht mehr von privaten Sponsoren wie den Eltern abhängig“, ist der 23-Jährige richtig froh. Andererseits hat er für die Weltcupauftritte bis zur EM im Sommer in Paris dank seines fünften Platzes bei der WM ein Budget vom heimischen Verband bekommen. Durch diese niedrige fünfstellige Summe fallen fast keine Selbstkosten an. „Das Gefühl, ein Profi zu sein, macht viel aus.“
Damit soll in diesem Jahr der nächste Schritt in seiner Entwicklung gelingen. Auf die Quali für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles (USA) ist alles ausgerichtet. Davor wartet im Sommer mit der Europameisterschaft ein Großereignis in Paris (Fra). Dort darf er sowohl im Freiwasser als auch im Becken starten.
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