Trotz Kritik: St. Pölten plant kein Bettelverbot

„Wollen es nicht verbieten“

In St. Pölten will man diese Möglichkeit aber nicht nutzen. Man ist dort überzeugt, dass ein Bettelverbot sehr wohl nur zur Verlagerung des Problems beitrage. „Betteln von Menschen in Notlagen ist an sich auch nichts, was wir verbieten wollen“, erklärt SPÖ-Vizebürgermeister Michael Kögl. Mitleiderregende Praktiken mit Hunden oder verletzten Menschen lehne er hingegen deutlich ab. „Man muss das Problem aber bei der Wurzel packen und den Hintermännern das Handwerk legen“, ist Kögl überzeugt.