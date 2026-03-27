Zündelnder Bursche gab sich als großer Helfer aus

Eine unheimliche Brandserie in Karlstetten im Bezirk St. Pölten ist geklärt. Ein noch unmündiger Schüler zeigte sich geständig, zumindest drei Feuer gelegt zu haben. Weil eines außer Kontrolle geraten war, bekam er Panik – und gab sich daher zunächst als Helfer aus ...
Vier Brände in kurzer Zeit hielten die Feuerwehr in Karlstetten auf Trab. Jedes Mal war dabei an einem Waldstück ein Feuer ausgebrochen, deren Ursache zunächst unklar war.
Bei einem größeren Brand wählte schließlich ein Bursche den Notruf. Der Minderjährige gab sich als Helfer aus, der vergeblich versucht habe, den Brand zu löschen. Doch bei der Einvernahme als Zeuge knickte er ein: Der noch unmündige Schüler gestand, drei Feuer gelegt zu haben. Weil ihm das Letzte jedoch außer Kontrolle geraten war, bekam er Panik und schlug selbst Alarm.
Als Motiv gab er die dranghafte Faszination am Feuer an. Der Sachverhalt wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.
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