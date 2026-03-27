Zündelnder Bursche gab sich als großer Helfer aus

Bei einem größeren Brand wählte schließlich ein Bursche den Notruf. Der Minderjährige gab sich als Helfer aus, der vergeblich versucht habe, den Brand zu löschen. Doch bei der Einvernahme als Zeuge knickte er ein: Der noch unmündige Schüler gestand, drei Feuer gelegt zu haben. Weil ihm das Letzte jedoch außer Kontrolle geraten war, bekam er Panik und schlug selbst Alarm.