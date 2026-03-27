Gefährliche Ameisenart breitet sich in Europa aus

Ursprünglich kommt sie aus Ostasien, aber die Asiatische Nadelameise breitet sich jetzt auch in Europa aus. Vor einigen Jahren wurden schon Exemplare in Italien entdeckt – jetzt auch in Deutschland. Das ist problematisch: Das Tier kann allergische Schocks bei Menschen auslösen und gefährdet die Natur.
Forschende haben die Asiatische Nadelameise in einem Park in der deutschen Stadt Stuttgart entdeckt. Man habe eine „vollständige Kolonie der Asiatischen Nadelameise mit Nachwuchs“ gefunden, erklärt Brendon Boudinot vom Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt.
Das heißt, die Ameisen könnten „sehr wahrscheinlich“ überwintern, so der Erstautor der im Fachjournal „Zootaxa“ veröffentlichten Studie, an der auch die Universität Hohenheim mitwirkte.
Allergische Reaktionen
Wenn sich die Asiatische Nadelameise in Deutschland ansiedelt, kann das fatale Folgen haben. Denn die Ameisenart kann nicht nur beißen, sondern hat auch einen Stachel. Mit diesem kann die Asiatische Nadelameise im schlimmsten Fall einen allergischen Schock bei Menschen auslösen.
Schädlich für Umwelt
Auch in der europäischen Tier- und Pflanzenwelt kann die Ameise großen Schaden anrichten. Die EU hat die Asiatische Nadelameise in die Unionsliste invasiver gebietsfremder Arten aufgenommen. Diese können Menschen und Natur schaden und sollen deshalb an der Ausbreitung gehindert werden. Vor allem invasive Ameisen richten großen Schaden an: Sie greifen etwa Nutztiere an und verdrängen heimische Tiere und Pflanzen.
Die Forschenden glauben, dass die Asiatische Nadelameise als blinder Passagier nach Deutschland gekommen ist – zum Beispiel in Topfpflanzen. Aktuell ist noch nicht klar, wie weit sich die Asiatische Nadelameise schon in Europa ausgebreitet hat. In den vergangenen Jahren gab es einige Sichtungen in Italien, auch am Comer See im Norden des Landes.
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