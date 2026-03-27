Gefährliche Ameisenart breitet sich in Europa aus

Schädlich für Umwelt

Auch in der europäischen Tier- und Pflanzenwelt kann die Ameise großen Schaden anrichten. Die EU hat die Asiatische Nadelameise in die Unionsliste invasiver gebietsfremder Arten aufgenommen. Diese können Menschen und Natur schaden und sollen deshalb an der Ausbreitung gehindert werden. Vor allem invasive Ameisen richten großen Schaden an: Sie greifen etwa Nutztiere an und verdrängen heimische Tiere und Pflanzen.