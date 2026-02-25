Diese Ameisen verzichten komplett auf Männchen

Die Art heißt Temnothorax kinomurai und kommt nur in Japan vor. Normalerweise besteht ein Ameisenstaat aus einer oder mehreren Königinnen, vielen Arbeiterinnen, die sich um Brut und Nahrung kümmern, sowie Männchen, die nach der Paarung rasch sterben. Abweichungen von diesem Muster sind zwar bekannt – etwa parasitische Arten ohne eigene Arbeiterinnen oder Arten ohne Männchen. Doch dass beides gleichzeitig fehlt, wurde bisher nicht nachgewiesen.