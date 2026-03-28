Kaum Schmerzen und kürzerer Aufenthalt in Klinik

Am Universitätsklinikum Neunkirchen wurde erstmals erfolgreich eine endoskopische Wirbelsäulenoperation durchgeführt. Der Eingriff durch Wirbelsäulenspezialisten Oberarzt Matthias Stark gilt als wichtiger Schritt für die regionale Versorgung. „Ziel dabei ist es, mit den bestehenden Ressourcen eine noch bessere Versorgung zu gewährleisten. Denn durch die gezielte Planung der Eingriffe und effiziente Abläufe können Wartezeiten verkürzt werden“, so der für die Kliniken zuständige Landesrat Anton Kasser.