Haferdrink darf nicht „Milch“ genannt werden

Konkret ging es um ein Haferdrink des Lebensmittelherstellers Danone. Das Unternehmen hatte darauf mit der Aufschrift „not milk“ geworben, wobei ein weißer Tropfen den Buchstaben „i“ in „Milk“ ersetzte (siehe Bild oben).

Das Zürcher Kantonslabor untersagte den Verkauf des Produkts bereits im März 2022, da es gegen die Bestimmungen des Lebensmittelrechts verstoße. Dieser Entscheid wurde vom Zürcher Verwaltungsgericht bestätigt, worauf Danone den Fall an das Bundesgericht weiterzog.