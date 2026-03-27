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Urteil in der Schweiz

Haferdrink darf nicht „Milch“ genannt werden

Ausland
27.03.2026 16:11
„Das ist nicht Milch.“ Nun gibt es dazu auch ein Gerichtsurteil.
„Das ist nicht Milch.“ Nun gibt es dazu auch ein Gerichtsurteil.(Bild: Luoxi - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Weil Milch ein „durch Melken gewonnenes Erzeugnis aus der Eutersektion von Tieren der Gattung Säugetiere“ ist, hat nun ein Schweizer Gericht untersagt, vegane Alternativen zu Milch als „Milch“ zu bezeichnen.

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Konkret ging es um ein Haferdrink des Lebensmittelherstellers Danone. Das Unternehmen hatte darauf mit der Aufschrift „not milk“ geworben, wobei ein weißer Tropfen den Buchstaben „i“ in „Milk“ ersetzte (siehe Bild oben). 

Das Zürcher Kantonslabor untersagte den Verkauf des Produkts bereits im März 2022, da es gegen die Bestimmungen des Lebensmittelrechts verstoße. Dieser Entscheid wurde vom Zürcher Verwaltungsgericht bestätigt, worauf Danone den Fall an das Bundesgericht weiterzog.

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