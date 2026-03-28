Ein Osterfest voller heimischer Traditionen

Die Vermittlung dieser Traditionen sei ein wesentlicher Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und zur Integration. „Durch gemeinsames Basteln, das Erzählen von Geschichten, das Singen von Frühlingsliedern und das Suchen von Osternestern wird Kindern der Sinn und die Symbolik des Festes nähergebracht“, betont auch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.