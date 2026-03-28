Ein Osterfest voller heimischer Traditionen

Soziale und kulturelle Werte vermitteln: „In Niederösterreich legen wir größten Wert darauf, unser kulturelles Erbe zu schützen und zu pflegen“, so Landeshauptfrau Mikl-Leitner.
Eier bemalen, Palmkätzchen schmücken oder Osternesterln basteln – in Niederösterreich wird das Osterbrauchtum hochgehalten: „In den Kindergärten und Schulen des Landes hat das Osterfest traditionell einen Fixplatz im Jahreskreis. Die Ostertraditionen sind Teil unseres Kulturerbes und unserer Identität“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.
Die Vermittlung dieser Traditionen sei ein wesentlicher Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und zur Integration. „Durch gemeinsames Basteln, das Erzählen von Geschichten, das Singen von Frühlingsliedern und das Suchen von Osternestern wird Kindern der Sinn und die Symbolik des Festes nähergebracht“, betont auch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.
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