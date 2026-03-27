Wie Gemeindepolitik weiblicher werden kann

Die Bürgermeisterinnenkonferenz in Wien sollte daher auch ein Signal setzen. Neben Erfahrungsaustausch und Vernetzung stand vor allem die Frage im Mittelpunkt, wie mehr Frauen für politische Funktionen gewonnen werden können – von gezielter Ansprache über bessere Rahmenbedingungen bis hin zu mehr Sichtbarkeit von Vorbildern. „Wir wissen, wo wir stehen, und wir wissen, dass es noch viel zu tun gibt. Es liegt an allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, junge und engagierte Frauen für den kommunalpolitischen Weg zu ermutigen“, sind sich die Politikerinnen Kampfl, Pallanch, Stadlter und Alte einig.