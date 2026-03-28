Die Liebe zur Musik: 75-Jähriger feiert Jubiläum

Musikalische Schmankerln

„Wir haben damals auch die Trachtenkapelle in Lendorf neu aufgestellt“, erinnert sich der Musikant und spricht über so manche musikalische Schmankerl aus seinem Leben: „Die Schützenfeste in Deutschland, die bleiben in Erinnerung. Dort durften wir den großen Deutschen Zapfenstreich spielen – wir haben es fehlerfrei geschafft, was gar nicht so ohne ist“, schmunzelt der humorvolle Pensionist.