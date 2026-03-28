Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

50 Jahre Kapellmeister

Die Liebe zur Musik: 75-Jähriger feiert Jubiläum

Kärnten
28.03.2026 10:08
(Bild: Steinacher)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Seit seiner Kindheit ist der Oberkärntner Gerhard Steinacher eng mit der Musik verbunden. Nun feiert der 75-jährige Musikant und Kapellmeister ein besonderes Jubiläum. 

0 Kommentare

Im Alter von sieben Jahren hat seine musikalische Karriere bereits begonnen. „Und zwar mit der Posaune“, erzählt der heute 75-jährige Lendorfer voller Freude im Gespräch mit der „Kärntner Krone“. Doch bei einem Instrument alleine ist es nicht geblieben. „In den 1960ern lernte ich Zither und Geige, war schon damals Mitglied bei den verschiedensten Musikgruppen – unter anderem der Militärmusik.“

Auch heute spielt der Familienvater nicht nur in einem Verein mit, sondern ist gleich bei mehreren Gruppen leidenschaftliches Mitglied in Oberkärnten – oder hilft dort aus, „wo Not am Mann ist“.

Musikalische Schmankerln
„Wir haben damals auch die Trachtenkapelle in Lendorf neu aufgestellt“, erinnert sich der Musikant und spricht über so manche musikalische Schmankerl aus seinem Leben: „Die Schützenfeste in Deutschland, die bleiben in Erinnerung. Dort durften wir den großen Deutschen Zapfenstreich spielen – wir haben es fehlerfrei geschafft, was gar nicht so ohne ist“, schmunzelt der humorvolle Pensionist.

Schon in seiner Kindheit war Steinacher leidenschaftlicher Musiker...
Schon in seiner Kindheit war Steinacher leidenschaftlicher Musiker...(Bild: Steinacher)
und das ist der 75-Jährige auch heute noch.
und das ist der 75-Jährige auch heute noch.(Bild: Steinacher)

Heuer feiert Steinacher ein besonderes Jubiläum. Seit 1976 leitet der gelernte Installateur als Kapellmeister die Trachtenmusikkapelle Eisentratten mit über 30 Mitgliedern. „Mittlerweile sind es 50 Jahre. Ich werde so lange weitermachen, bis sich jemand finden lässt, der meinen Taktstock in die Hand nimmt. Bis dahin kann ich meinen Verein ja nicht einfach so im Stich lassen“, sagt Steinacher voller Leidenschaft.

Jubilar lädt zum Frühjahrskonzert
Heute, Samstag, (20 Uhr) findet im Eisentrattener Kultursaal übrigens das alljährliche Frühjahrskonzert der Trachtenkapelle statt. „Es wird besonders. Wir haben auch ein Stück im Programm, das wir vor 50 Jahren einmal gespielt haben“, verrät der Jubilar. Der Eintritt ist frei.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
28.03.2026 10:08
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der deutsche Bundesrat hat strengere Regeln für Empfängerinnen und Empfänger der Grundsicherung ...
Auch Eltern betroffen
Deutschland verschärft Regeln für Grundsicherung
Tagelang wurde um den Buckelwal gebangt, Freitagmorgen herrschte zunächst Erleichterung. Doch ...
Kampf um jeden Meter
Tierdrama geht weiter: Buckelwal auf Zickzack-Kurs
Wer zu wenige Strafzettel ausstellte, wurde zum Rapport beordert. Dem wollte ein Polizist ...
Polizist verurteilt
Immer mehr Strafzettel wegen „Stricherlliste“
Iranischer Drohnenangriff auf Kuwait am Mittwoch: Mit russischen Drohnen könnte Teheran ...
Will Regime stärken
Geheimdienste: Russland schickt dem Iran Drohnen
Seit mehreren Tagen wird in Deutschland versucht, einen gestrandeten Wal zu retten.
Steckt in Bucht fest
Deutsche bangen um gestrandeten Buckelwal
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
158.086 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Oberösterreich
20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit
119.876 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Mona-Lisa- Tunnel kam es am Donnerstagmorgen zu dem schweren Unfall.
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
113.837 mal gelesen
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Innenpolitik
Marterbauer: Erbschaftssteuer „nur Frage der Zeit“
1677 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Donnerstag im Parlament
Innenpolitik
Social-Media-Verbot fix, aber noch offene Fragen
1339 mal kommentiert
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und ...
Innenpolitik
Regierung drängt Länder jetzt zur Energiewende
1329 mal kommentiert
Das Gesetz ist notwendig, um das Ziel, die jährliche Stromproduktion bis 2030 um 27 ...
Mehr Kärnten
50 Jahre Kapellmeister
Die Liebe zur Musik: 75-Jähriger feiert Jubiläum
Krone Plus Logo
Preisdruck durch Krieg
Dünger-Krise: „Schmerzgrenze ist bereits erreicht“
Krone Plus Logo
Tabuthema Missbrauch
„Onki“ als Kinderschänder: „Ist nicht so schlimm!“
Krone Plus Logo
„Das war zu wenig!“
KAC-Kapitän Unterweger lässt keine Ausreden gelten
Krone Plus Logo
Seuche im Anmarsch
Jäger bereiten sich mit Hightech auf Ernstfall vor
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf