Die Liebe zur Musik: 75-Jähriger feiert Jubiläum

Seit seiner Kindheit ist der Oberkärntner Gerhard Steinacher eng mit der Musik verbunden. Nun feiert der 75-jährige Musikant und Kapellmeister ein besonderes Jubiläum.
Im Alter von sieben Jahren hat seine musikalische Karriere bereits begonnen. „Und zwar mit der Posaune“, erzählt der heute 75-jährige Lendorfer voller Freude im Gespräch mit der „Kärntner Krone“. Doch bei einem Instrument alleine ist es nicht geblieben. „In den 1960ern lernte ich Zither und Geige, war schon damals Mitglied bei den verschiedensten Musikgruppen – unter anderem der Militärmusik.“
Auch heute spielt der Familienvater nicht nur in einem Verein mit, sondern ist gleich bei mehreren Gruppen leidenschaftliches Mitglied in Oberkärnten – oder hilft dort aus, „wo Not am Mann ist“.
Musikalische Schmankerln
„Wir haben damals auch die Trachtenkapelle in Lendorf neu aufgestellt“, erinnert sich der Musikant und spricht über so manche musikalische Schmankerl aus seinem Leben: „Die Schützenfeste in Deutschland, die bleiben in Erinnerung. Dort durften wir den großen Deutschen Zapfenstreich spielen – wir haben es fehlerfrei geschafft, was gar nicht so ohne ist“, schmunzelt der humorvolle Pensionist.
Heuer feiert Steinacher ein besonderes Jubiläum. Seit 1976 leitet der gelernte Installateur als Kapellmeister die Trachtenmusikkapelle Eisentratten mit über 30 Mitgliedern. „Mittlerweile sind es 50 Jahre. Ich werde so lange weitermachen, bis sich jemand finden lässt, der meinen Taktstock in die Hand nimmt. Bis dahin kann ich meinen Verein ja nicht einfach so im Stich lassen“, sagt Steinacher voller Leidenschaft.
Jubilar lädt zum Frühjahrskonzert
Heute, Samstag, (20 Uhr) findet im Eisentrattener Kultursaal übrigens das alljährliche Frühjahrskonzert der Trachtenkapelle statt. „Es wird besonders. Wir haben auch ein Stück im Programm, das wir vor 50 Jahren einmal gespielt haben“, verrät der Jubilar. Der Eintritt ist frei.
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