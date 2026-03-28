Hang ist nach verheerendem Feldsturz stabilisiert

Eine ganze Region kann aufatmen! Die B 33 bei Aggsbach-Dorf in der Wachau ist demnächst wieder befahrbar. Denn die Sicherungsarbeiten nach dem verheerenden Felssturz vom 3. Juni 2024 sind fast abgeschlossen. „Am Karfreitag um 13 Uhr wird die Straße wieder für den Verkehr freigegeben“, sagt Verkehrslandesrat Udo Landbauer. Auch der Treppelweg für Radfahrer entlang der Donau ist dann wieder geöffnet.