Hang ist nach verheerendem Feldsturz stabilisiert

Die Sperre der B 33 in der Wachau wird rechtzeitig vor dem Osterwochenende aufgehoben. Der Hang bei Aggsbach-Dorf ist nach dem Felssturz von 2024 umfassend abgesichert worden.
Eine ganze Region kann aufatmen! Die B 33 bei Aggsbach-Dorf in der Wachau ist demnächst wieder befahrbar. Denn die Sicherungsarbeiten nach dem verheerenden Felssturz vom 3. Juni 2024 sind fast abgeschlossen. „Am Karfreitag um 13 Uhr wird die Straße wieder für den Verkehr freigegeben“, sagt Verkehrslandesrat Udo Landbauer. Auch der Treppelweg für Radfahrer entlang der Donau ist dann wieder geöffnet.
Nur noch „halbe“ Sperre nötig
In den vergangenen Wochen war unter Hochdruck gearbeitet worden. Mit dem Hubschrauber wurden die Stützen für die Steinschlagsicherung in den Felssturz-Hang geflogen und sind mittlerweile montiert. Die verbleibenden Arbeiten können unter halbseitiger Verkehrsführung mit Ampelregelung durchgeführt werden, heißt es.
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