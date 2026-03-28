Jährliche Hiobsbotschaft um Engpass bei Ostereiern

Kaum ein Tag, ohne dass uns Nachrichten serviert werden, die alles andere als gschmackig oder vielleicht ermunternd, motivierend und aufbauend sind. Gemeint ist hier gar nicht jener alte Herr in Übersee, der eigentlich viel besser in die seichte, aber unterhaltsame Filmkomödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ passen würde und dessen divergierende Aussagen eigentlich nur mehr mit Kopfschütteln quittiert werden dürften – wären sie nicht von so immenser Bedeutung.