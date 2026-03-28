Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zahlen für Land Tirol

So viele Millionen legt Osterhase Handel ins Nest

Tirol
28.03.2026 08:00
Rund zwei Millionen Schoko-Osterhasen in den unterschiedlichsten Varianten werden verschenkt.
Rund zwei Millionen Schoko-Osterhasen in den unterschiedlichsten Varianten werden verschenkt.(Bild: Christof Birbaumer/Krone KREATIV)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Das Osterfest steht vor der Tür. Wie viele Tiroler feiern die Auferstehung Christi und in welcher Form? Und über wie viel Umsatz darf sich der Handel heuer freuen? Zahlen dazu hat die KMU Forschung in einer Umfrage erhoben.

0 Kommentare

Nach dem Comeback des Winters könnte man zwar eher meinen, dass Weihnachten naht, tatsächlich steht aber der Osterhase in den Startlöchern. Am Sonntag in einer Woche werden rund 70 Prozent der Tirolerinnen und Tiroler die Auferstehung Jesu Christi feiern. Das geht aus einer Befragung der KMU Forschung hervor.

Jemandem eine Freude in Form eines Geschenks machen wollen heuer 69 Prozent. „Pro Person wird mit durchschnittlichen Ausgaben von 70 Euro gerechnet“, so die Forscher. Für den Tiroler Handel bedeutet das Einnahmen von rund 30 Millionen Euro. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 28 Millionen Euro.

Erfreulich für die stationären Händler: Der Einkauf vor Ort bleibt mit 89 Prozent am beliebtesten. Wobei 29 Prozent der Befragten aber auch online Ostergeschenke kaufen.

Zitat Icon

Knapp sechs von zehn Befragten planen im Vergleich zum Vorjahr mit einem gleichbleibenden Budget.

Die KMU Forscher

16 Prozent geben heuer weniger aus als 2025
Bleiben wir noch kurz bei den Ausgaben: „Knapp sechs von zehn Befragten (59%) planen im Vergleich zum Vorjahr mit einem gleichbleibenden Budget. 26 Prozent geben heuer mehr aus und 16 Prozent wollen weniger ausgeben als 2025“, verdeutlichen die KMU-Forscher. Und wie sieht es mit den Präsenten aus? Platzhirsch unter den Geschenken bleiben natürlich die Süßigkeiten (63%), dahinter folgen Eier (36%), Blumen bzw. Pflanzen (27%), Spielsachen (24%) und etwas abgeschlagen mit 17 Prozent Gutscheine für gemeinsame Unternehmungen.

Hierzulande wird heuer mit rund zwei Millionen Schoko-Osterhasen sowie vier Millionen Ostereiern gerechnet, die in den Nestern liegen werden.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Besuch bei Familie und Jause sind hoch im Kurs
Und wie feiern die Tirolerinnen und Tiroler das Osterfest? Ganz oben auf der Liste steht mit 54 Prozent der Besuch von Familienmitgliedern bzw. die gemeinsame Osterjause (52%). Hoch im Kurs stehen auch das Eierpecken (37%) und das Aufstellen des mit Palmkätzchen oder bemalten Ostereiern geschmückten Osterstrauchs (37%). Die Suche nach den Ostereiern gehört für 35 Prozent der Befragten dazu. Und für immerhin noch ein Viertel der Bevölkerung ist das Färben der Eier eine fixe Tradition.

Lesen Sie auch:
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Sind schlicht zu teuer
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
25.03.2026
Bio und nachhaltig
Diese fünf Schoko-Osterhasen sind Fairtrade-Sieger
24.03.2026
Krone Plus Logo
Wie Sie dennoch sparen
Schoko-Osterhasen sind teurer als Rinderfilet
16.03.2026

Osterhase machte Fuchs und Rabe „arbeitslos“
Apropos Tradition: Wie sieht diese eigentlich in anderen Ländern aus? Auch dazu liefern die KMU-Forscher interessante Fakten. Während hierzulande der Osterhase als fixes Symbol für den Feiertag gilt und Osternester gesucht werden, verkleiden sich in Schweden Kinder als Hexen und gehen von Haus zu Haus. Im französischen Bessières hingegen nutzen die Menschen den Feiertag seit etwa 1970, um eine Riesenomelette zuzubereiten, von der immerhin rund 2000 Personen satt werden können.

Übrigens: Historisch gesehen waren früher in Österreich Füchse und Raben für das Verstecken der Eier zuständig. „Letztlich hat sich jedoch der Hase wahrscheinlich gegen sie durchgesetzt, da wir ihn als Symbol für das Leben sehen und auch mit dem Frühlingsanfang assoziieren.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
28.03.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der deutsche Bundesrat hat strengere Regeln für Empfängerinnen und Empfänger der Grundsicherung ...
Auch Eltern betroffen
Deutschland verschärft Regeln für Grundsicherung
Tagelang wurde um den Buckelwal gebangt, Freitagmorgen herrschte zunächst Erleichterung. Doch ...
Kampf um jeden Meter
Tierdrama geht weiter: Buckelwal auf Zickzack-Kurs
Wer zu wenige Strafzettel ausstellte, wurde zum Rapport beordert. Dem wollte ein Polizist ...
Polizist verurteilt
Immer mehr Strafzettel wegen „Stricherlliste“
Iranischer Drohnenangriff auf Kuwait am Mittwoch: Mit russischen Drohnen könnte Teheran ...
Will Regime stärken
Geheimdienste: Russland schickt dem Iran Drohnen
Seit mehreren Tagen wird in Deutschland versucht, einen gestrandeten Wal zu retten.
Steckt in Bucht fest
Deutsche bangen um gestrandeten Buckelwal
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
156.791 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Oberösterreich
20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit
119.064 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Mona-Lisa- Tunnel kam es am Donnerstagmorgen zu dem schweren Unfall.
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
113.151 mal gelesen
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Innenpolitik
Marterbauer: Erbschaftssteuer „nur Frage der Zeit“
1772 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Donnerstag im Parlament
Innenpolitik
Social-Media-Verbot fix, aber noch offene Fragen
1336 mal kommentiert
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und ...
Innenpolitik
Regierung drängt Länder jetzt zur Energiewende
1329 mal kommentiert
Das Gesetz ist notwendig, um das Ziel, die jährliche Stromproduktion bis 2030 um 27 ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf