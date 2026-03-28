So viele Millionen legt Osterhase Handel ins Nest

Besuch bei Familie und Jause sind hoch im Kurs

Und wie feiern die Tirolerinnen und Tiroler das Osterfest? Ganz oben auf der Liste steht mit 54 Prozent der Besuch von Familienmitgliedern bzw. die gemeinsame Osterjause (52%). Hoch im Kurs stehen auch das Eierpecken (37%) und das Aufstellen des mit Palmkätzchen oder bemalten Ostereiern geschmückten Osterstrauchs (37%). Die Suche nach den Ostereiern gehört für 35 Prozent der Befragten dazu. Und für immerhin noch ein Viertel der Bevölkerung ist das Färben der Eier eine fixe Tradition.