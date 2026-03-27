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„Frühjahrsputz“: Schönbergtunnel wird gesperrt

Salzburg
27.03.2026 22:00
Der Schönbergtunnel wird gereinigt und die Sicherheitsanlagen gewartet.
Der Schönbergtunnel wird gereinigt und die Sicherheitsanlagen gewartet.(Bild: LMZ Salzburg)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Autofahrer aufgepasst! Der Schönbergtunnel in Schwarzach muss vom 7. bis 9. April gesperrt werden. Warum? Die routinemäßige Tunnelwäsche und Wartung aller Sicherheitsanlagen steht auf dem Programm. 

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Genau von 7. April um 4 Uhr früh bis voraussichtlich 9. April um 16 Uhr muss der Verkehr durch das Ortgebiet von Schwarzach umgeleitet werden. „ Wir arbeiten dabei mit schwerem Gerät, aber es ist auch viel in Handarbeit zu erledigen. Kurz gesagt ist ein sauberer Tunnel ein sicherer Tunnel, weil man die Leitsysteme wieder besser erkennen kann“, sagt Hannes Mußbacher, Leiter der Straßenmeisterei im Pongau.

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