„Frühjahrsputz“: Schönbergtunnel wird gesperrt

Genau von 7. April um 4 Uhr früh bis voraussichtlich 9. April um 16 Uhr muss der Verkehr durch das Ortgebiet von Schwarzach umgeleitet werden. „ Wir arbeiten dabei mit schwerem Gerät, aber es ist auch viel in Handarbeit zu erledigen. Kurz gesagt ist ein sauberer Tunnel ein sicherer Tunnel, weil man die Leitsysteme wieder besser erkennen kann“, sagt Hannes Mußbacher, Leiter der Straßenmeisterei im Pongau.