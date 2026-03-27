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Fahndung nach Tätern

Brandanschlag auf russisches Kulturzentrum in Prag

Ausland
27.03.2026 12:15
Das sogenannte Russische Haus liegt unweit der russischen Botschaft im Prager Diplomatenviertel ...
Das sogenannte Russische Haus liegt unweit der russischen Botschaft im Prager Diplomatenviertel Dejvice.(Bild: @PolicieCZ)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Unbekannte haben in Prag mehrere Brandflaschen auf das russische Kultur- und Wissenschaftszentrum geschleudert. Nach den Tätern wird gefahndet.

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Seit Jahren gibt es Forderungen nach der Schließung der Einrichtung, die seit 1971 in der tschechischen Hauptstadt besteht: Das Haus wird von einer russischen Regierungsagentur betrieben, die wegen der Verbreitung von Kreml-Propaganda auf der EU-Sanktionsliste steht. Dennoch werden weiter Sprachkurse angeboten, Übersetzerpreise verliehen und russische Filme gezeigt.

Die tschechische Polizei teilte auf X mit, es werde wegen des Vorwurfs der Sachbeschädigung ermittelt. Nach ersten Informationen kam niemand zu Schaden.

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Forderungen nach Schließung
Im vorigen April hatten Dutzende Aktivisten der Initiative „Stimme der Ukraine“ vor dem Gebäude gegen den russischen Angriffskrieg gegen ihr Land demonstriert. Der damalige russische Botschafter in Tschechien, Alexander Smejewski, beklagte sich daraufhin über eine angebliche „ungesunde Atmosphäre“ in Prag. Das tschechische Zentrum in Moskau ist wegen der russischen Invasion in die Ukraine seit März 2022 komplett geschlossen.

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