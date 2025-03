Geheimdienst prüft Russlands Rolle bei Anschlägen

In den vergangenen Monaten gab es eine Reihe von Terroranschlägen in deutschen Städten, etwa in München, Aschaffenburg oder Magdeburg. Dabei starben auch mehrere Menschen. Als mutmaßliche Täter wurden Asylwerber und Geflüchtete identifiziert. Auffällig dabei: Die Anschläge waren alle vor der deutschen Bundestagswahl im Februar verübt worden.