Ottfried Fischer: Er hat über 80 Kilo abgespeckt!

Schauspieler Ottfried Fischer (72) – früher als 200-Kilogramm-Mann bekannt – hat weiter deutlich abgenommen, auch dank der derzeit bei vielen Übergewichtigen beliebten Abnehmspritze. Er wiege derzeit noch 125 Kilogramm, sagte Fischer in einem Interview.
Fischer hatte dem Bericht der Zeitung „tz“ zufolge bereits vor Jahren zunächst 50 Kilogramm abgenommen, mithilfe der Abnehmspritze nun binnen eines Jahres noch einmal etwa 30 Kilogramm. Als Schauspieler hatte ihn seine Leibesfülle maßgeblich bekannt gemacht.
Gewichtsabnahme erleichtert das Leben
Fischer ist seit Jahren an Parkinson erkrankt und auf den Rollstuhl angewiesen. Die Gewichtsabnahme erleichtere ihm das Leben, sagte er in dem Interview. „Ich bin stabiler und gesünder geworden, das zählt. Es geht mir einfach gut im Moment.“
Aus dem Fernsehen kaum wegzudenken
Früher war der gebürtige Niederbayer aus dem Fernsehen kaum wegzudenken. In den 1980er Jahren startete er seine Karriere. Regisseur Franz Xaver Bogner engagierte ihn für die Serien „Irgendwie und Sowieso“ und „Zur Freiheit“. Dann ging es Schlag auf Schlag.
Ab den 1990er Jahren erheiterte er sein Publikum mit seiner Kult-Kabarettsendung „Ottis Schlachthof“. Fischer war in „Zärtliche Chaoten“ und „Go Trabi Go“ zu sehen. Und 1995 schlüpfte er erstmals in die Rolle des grantelnden Kommissars Benno Berghammer. „Der Bulle von Tölz“ wurde zur Rolle seines Lebens.
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