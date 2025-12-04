Ottfried Fischer fühlt mit erkranktem Gottschalk

„Kann mir vorstellen, was in ihm vorgeht“

Über Gottschalks Situation sagte Fischer: „Ich kann mir vorstellen, was in ihm vorgeht. Er muss mit dem Interesse der Öffentlichkeit klarkommen und andererseits mit dem, was in ihm selbst vorgeht.“ Der Moderator habe sich ja im Prinzip nie auf eine Sendung vorbereitet. „Er ist reingesprungen und war da.“ Jetzt funktioniere das nicht mehr wie gewohnt. Da bleibe kaum eine andere Möglichkeit, als sich zu outen.