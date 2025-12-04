Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ist eine Befreiung“

Ottfried Fischer fühlt mit erkranktem Gottschalk

Society International
04.12.2025 10:57
Thomas Gottschalk machte am Sonntag öffentlich, dass er an Krebs erkrankt ist. Eine ...
Thomas Gottschalk machte am Sonntag öffentlich, dass er an Krebs erkrankt ist. Eine Entscheidung, die Schauspieler Ottfried Fischer gut verstehen kann.(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)

Ottfried Fischer zeigt Verständnis für Thomas Gottschalk und dessen Entschluss, mit seiner Krebserkrankung an die Öffentlichkeit zu gehen. 

0 Kommentare

„Das ist eigentlich das Gescheiteste. Man gibt es zu und hat die ganze Nummer vom Hals“, sagte Fischer der Deutschen Presse-Agentur.

Der 72-Jährige hatte 2008 verkündet, an Parkinson erkrankt zu sein und bei einem Auftritt den inzwischen berühmten Satz gesagt: „Keine Angst, ich mach‘ keine Schüttelreime“.

„Vernünftig, reinen Tisch zu machen“
Bevor er sich damals entschlossen habe, mit der Krankheit an die Öffentlichkeit zu gehen, habe ihn die Angst vor einem Outing etwa zwei Drittel seiner Energie gekostet. „Da ist es schon vernünftiger, reinen Tisch zu machen.“

Ottfried Fischer empfand den Schritt, mit seiner Parkinson-Erkrankung an die Öffentlichkeit zu ...
Ottfried Fischer empfand den Schritt, mit seiner Parkinson-Erkrankung an die Öffentlichkeit zu gehen, damals als „Befreiung“, wie er jetzt sagt.(Bild: Viennareport)

Bei seiner ersten Sendung danach habe er erst bemerkt, wie viel Zeit und Mühe er darauf verwendet hatte, die Krankheit zu vertuschen. Insofern habe er den Schritt auch nicht bereut. „Wenn man das erstmal geschafft hat, geht es einem besser. Das ist eine Befreiung.“

„Kann mir vorstellen, was in ihm vorgeht“
Über Gottschalks Situation sagte Fischer: „Ich kann mir vorstellen, was in ihm vorgeht. Er muss mit dem Interesse der Öffentlichkeit klarkommen und andererseits mit dem, was in ihm selbst vorgeht.“ Der Moderator habe sich ja im Prinzip nie auf eine Sendung vorbereitet. „Er ist reingesprungen und war da.“ Jetzt funktioniere das nicht mehr wie gewohnt. Da bleibe kaum eine andere Möglichkeit, als sich zu outen.

  Seinem Eindruck nach sei die Öffentlichkeit mit Gottschalk zuletzt ähnlich umgegangen wie einst mit dem Entertainer Harald Juhnke, dessen Show die Leute am Schluss angeschaut hätten „in der Hoffnung, seinen Absturz mitzuerleben“.

Lesen Sie auch:
Bei der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ wollte Thomas Gottschalk an der Seite von ...
Trotz Krebs-Kampf
Gottschalk feiert am Samstag seinen TV-Abschied!
01.12.2025
„Wurde immer stiller“
Ehefrau Karina drängte Gottschalk zum Arztbesuch
02.12.2025
2 OPs, schwere Opiate
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
30.11.2025

Und wie geht es Ottfried Fischer selbst? „Mir geht es den Umständen entsprechend recht gut.“ Der Schauspieler feierte insbesondere mit der Serie „Der Bulle von Tölz“ (1995 bis 2009) enorme Erfolge. Für den Film „Zärtliche Chaoten“ (1987) stand er mit Thomas Gottschalk vor der Kamera.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.299 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
133.761 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
120.019 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Society International
„Ist eine Befreiung“
Ottfried Fischer fühlt mit erkranktem Gottschalk
„Vermisse dich, Daddy“
Sharon & Kelly Osbourne: Rührendes Tribut an Ozzy
Starb an Überdosis
Nach Tod von Perry: Arzt zu 30 Monaten verurteilt
Rapper am Boden
Tragödie bei Olexesh: Nach Mutter stirbt auch Sohn
Laut Spotify Wrapped
Streaming: Dieser Künstler entthront Taylor Swift
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf