Impuls für leistbare Wohnungen in Villach

Das eigene Haus oder die eigene Wohnung: Ein Traum, der für viele aufgrund der steigenden Immobilienpreise in weite Ferne gerückt ist. Jetzt lässt ein Projekt in Villach aufhorchen.
Die Preise für Eigentumswohnungen haben im Vorjahr in Villach extrem angezogen. Um die 5000 Euro pro Quadratmeter und mehr werden aktuell verlangt. Damit ist der Preis im Vergleich zum Vorjahr um etwa 1000 Euro angestiegen – ein Rekord.
Um diese Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt abzudämpfen, wird im Stadtteil Völkendorf ein gefördertes Wohnprojekt für Eigentumswohnungen durchgeführt. „In den vergangenen Jahren haben wir vorwiegend Mietwohnungen gebaut. Der steigenden Nachfrage nach leistbarem Eigentum kommen wir nun nach“, so Helmut Kusternik, Vorstandsvorsitzender der gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft meine Heimat.
109 Wohnungen
Insgesamt 109 moderne Wohnungen – von 41 bis hin zu großzügigen 125 Quadratmetern – werden in insgesamt sechs Gebäuden entstehen. Die Wohnungen werden über attraktive Gartenplätze sowie Terrassen und Balkone verfügen. Eine Tiefgarage mit 186 Plätzen ist geplant. Das Attraktive: Die Wohnungen werden um einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von etwa 4000 Euro erhältlich sein.
„Mit diesem Projekt wird nicht nur neues Eigentum geschaffen. Damit erreichen wir auch, dass auch wieder Mietwohnungen frei werden“, freut sich Landesvize Gaby Schaunig. Sie gab bekannt, dass in den kommenden Jahren in Kärnten 220 leistbare Eigentumswohnungen entstehen.
„Preisbrecherfunktion“
Die Bauarbeiten für das Projekt sollen bereits im Mai starten. Bauzeit wird etwa zwei Jahre sein. Die Nachfrage nach dem leistbaren Wohntraum ist schon hoch. Für Bürgermeister Günther Albel hat das Projekt „Preisbrecherfunktion“.
Nicht nur der Preis macht das Projekt attraktiv – Supermärkte sowie Kindergarten und Schule sind in unmittelbarer Nähe. Es gibt die Anbindung zum Bus. Darüber hinaus werden zusätzliche Rad- und Gehwegverbindungen geschaffen.
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