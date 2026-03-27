Impuls für leistbare Wohnungen in Villach

109 Wohnungen

Insgesamt 109 moderne Wohnungen – von 41 bis hin zu großzügigen 125 Quadratmetern – werden in insgesamt sechs Gebäuden entstehen. Die Wohnungen werden über attraktive Gartenplätze sowie Terrassen und Balkone verfügen. Eine Tiefgarage mit 186 Plätzen ist geplant. Das Attraktive: Die Wohnungen werden um einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von etwa 4000 Euro erhältlich sein.