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Eine Person verletzt

Fraxern: Pkw stürzt über Böschung ab

Vorarlberg
27.03.2026 10:16
(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone
Spektakulärer Unfall am Freitagmorgen in Fraxern (Vorarlberg): Ein talwärts fahrendes Fahrzeug kam von der Straße ab und schlitterte rund 60 Meter über eine Böschung. Ein Insasse soll aus dem Fahrzeug gesprungen sein.
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Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 7.20 Uhr in Fraxern. Ein talwärts fahrender Pkw kam aus bislang unbekannter Ursache über den linken Fahrbahnrand hinaus. In der Folge rutschte das Fahrzeug etwa 60 Meter über eine steil abfallende Wiese, bevor es auf der darunterliegenden Straße in einer Thujahecke zum Stillstand kam. Von den zwei Insassen soll einer während der unkontrollierten Fahrt aus dem Wagen gesprungen sein.

(Bild: Mathis Fotografie)
(Bild: Mathis Fotografie)

Bergung mit zwei Traktoren
Während der verletzte Insasse vom Notarzt im Rettungswagen erstversorgt wurde, gestaltete sich die Bergung des Fahrzeugs aufwendig. Die alarmierte Feuerwehr zog den Unfallwagen mithilfe von zwei Traktoren wieder zurück auf die Fahrbahn. Für die Dauer des Einsatzes musste die Strecke komplett für den Verkehr gesperrt werden.

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