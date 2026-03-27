Fraxern: Pkw stürzt über Böschung ab



Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 7.20 Uhr in Fraxern. Ein talwärts fahrender Pkw kam aus bislang unbekannter Ursache über den linken Fahrbahnrand hinaus. In der Folge rutschte das Fahrzeug etwa 60 Meter über eine steil abfallende Wiese, bevor es auf der darunterliegenden Straße in einer Thujahecke zum Stillstand kam. Von den zwei Insassen soll einer während der unkontrollierten Fahrt aus dem Wagen gesprungen sein.