Angetriebener Wal auf der Insel Sylt erschossen

Wer ein gestrandetes Tier sehe, sollte die Polizei rufen, die dann weitere Schritte in die Wege leite. Die Schnabelwale sind nach den Delfinen die artenreichste Walfamilie. Sie sind nach ihrer langgezogenen Schnauze benannt. Sie sind in allen Ozeanen verbreitet, manche Arten können bis zu 1200 Meter tief tauchen. Auf See werden sie selten gesichtet, zumeist sind sie in kleinen Gruppen unterwegs.