Zwei Häftlinge löschten Brand mit Gartenschlauch

Gegen 7.50 Uhr kam es in einer Werkstätte der Justizanstalt Innsbruck zum Brand mit starker Rauchentwicklung, der Ausgangspunkt war offenbar ein Restmüllcontainer. Zwei Insassen – ein 36-jähriger Österreicher und ein gleichaltriger Türke – begannen umgehend mit der Brandbekämpfung und benutzten dabei einen Gartenschlauch. Die Betriebsfeuerwehr der Justizanstalt konnte das Feuer schließlich mittels Schaumfeuerlöscher löschen und die Räumlichkeiten belüften.