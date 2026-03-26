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Im Testspiel

Die Altacher unterlagen dem FC Zürich mit 1:3

Vorarlberg
26.03.2026 19:00
Alexander Gorgon (Mitte) und seine Teamkollegen unterlagen dem FC Zürich im Test.
Alexander Gorgon (Mitte) und seine Teamkollegen unterlagen dem FC Zürich im Test.(Bild: SCR Altach)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Ländle-Bundesligist Altach unterlag dem Schweizer Erstligisten Zürich im Test mit 1:3, Coach Ognjen Zaric zog aber dennoch wichtige Schlüsse aus dem Spiel. Zudem konnten Spieler geschont werden, andere bekamen dafür Spielpraxis. 

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Das „Geheimspiel“ des SCR Altach wurde auf dem Trainingsgelände des FC Zürich ausgetragen. Wie angekündigt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Beim Ländle-Bundesligisten fehlten mit Dejan Stojanovic, Vesel Demaku, Mike Bähre, Patrick Greil, Precious Benjamin, Blendi Idrizi, Salif Tietietta, Filip Milojevic, Mohamed Ouedraogo, Paul Piffer und Anteo Fetahu gleich elf Spieler aus verschiedenen Gründen. Stojanovic, Bähre, Milojevic und Greil erhielten eine Pause, Demaku und Ouedraogo sind bei ihren Nationalteams. Alle anderen Akteure sind entweder verletzt oder leicht angeschlagen.

Einsergoalie Dejan Stojanovic wurde geschont.
Einsergoalie Dejan Stojanovic wurde geschont.(Bild: GEPA)

Altach spielte eine sehr gute erste Halbzeit mit einem klaren Manko: Aus der Vielzahl der Chancen wurde am Ende nur eine in einen Treffer umgemünzt. Nach einem Eckball von Yann Massombo stand Lukas Gugganig an der richtigen Stelle und drückte das Leder zur 1:0- Pausenführung über die Torlinie. Das hätten auch Mustapha und Hrstic bei ihren Chancen tun können, sie scheiterten aber am Goalie des FC Zürich.

Altach-Coach Ognjen Zaric war nicht unzufrieden mit dem Test gegen Zürich.
Altach-Coach Ognjen Zaric war nicht unzufrieden mit dem Test gegen Zürich.(Bild: GEPA)

Unordnung nach der Pause
Nach einigen Wechseln zur Pause – auf beiden Seiten – kam einige Unordnung in die Partie. Das hatten die Schweizer aber besser unter Kontrolle und erzielten drei Treffer gegen eine Altacher Mannschaft, in der kaum noch Stammspieler mitwirkten. Mit Torhüter Elias Scherf und Youngster Nemanja Krstovic debütierten zwei Altach-Spieler in der Kampfmannschaft. „Es war wichtig, dass einige unserer Spieler im Rhythmus geblieben sind und andere Spielpraxis bekommen haben. Vor der Pause haben wir sehr gut gespielt, nach den Umstellungen konnten wir die Leistung aber dann nicht mehr so hoch halten“, meinte SCRA-Trainer Ognjen Zaric nach der Niederlage in Zürich, „wir haben aus dem Spiel trotzdem wichtige Erkenntnisse für die nächsten Wochen gewonnen.“ Nun haben die Altach-Spieler über das Wochenende trainingsfrei.

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