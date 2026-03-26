Die Altacher unterlagen dem FC Zürich mit 1:3

Unordnung nach der Pause

Nach einigen Wechseln zur Pause – auf beiden Seiten – kam einige Unordnung in die Partie. Das hatten die Schweizer aber besser unter Kontrolle und erzielten drei Treffer gegen eine Altacher Mannschaft, in der kaum noch Stammspieler mitwirkten. Mit Torhüter Elias Scherf und Youngster Nemanja Krstovic debütierten zwei Altach-Spieler in der Kampfmannschaft. „Es war wichtig, dass einige unserer Spieler im Rhythmus geblieben sind und andere Spielpraxis bekommen haben. Vor der Pause haben wir sehr gut gespielt, nach den Umstellungen konnten wir die Leistung aber dann nicht mehr so hoch halten“, meinte SCRA-Trainer Ognjen Zaric nach der Niederlage in Zürich, „wir haben aus dem Spiel trotzdem wichtige Erkenntnisse für die nächsten Wochen gewonnen.“ Nun haben die Altach-Spieler über das Wochenende trainingsfrei.