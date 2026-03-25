Pröll: „Gab kein unterschriftsreifes Angebot“

Doppeltes Gehalt

Das Gehalt des Deutschen soll und wird von einer auf zwei Millionen Euro im Jahr verdoppelt werden. Was stimmt, ist, dass vier ÖFB-Sponsoren bereit sind, die Hälfte davon zu übernehmen. Das bestätigt auch Pröll der „Krone“: „Es ist richtig, dass wir bei einer Verlängerung externe Finanziers bekommen. Das ist ein Meilenstein. Der finanzielle Teil ist aber nur eine Flanke.“