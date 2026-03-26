Energiekrise: Tiroler ÖVP vermisst Schulterschluss

Ölverbrauch in Tirol drastisch reduziert

Einigkeit bestand nur darin, dass die Unabhängigkeit von fossilen Energiequellen forciert werden müsse. LH Anton Mattle und auch Energie-LR LHStv. Josef Geisler sahen Tirol dabei auf einem guten Weg: Von 40 auf 60 Prozent gestiegen sei der Anteil der Erneuerbaren am Energiemix in Tirol seit 2014, dem Jahr, in dem die Energie-Unabhängigkeit bis 2050 ausgerufen worden war. Zum Vergleich: Auf Bundesebene beträgt der Anteil laut LHStv. Geisler 44 %, auf EU-Ebene nicht einmal 30 %. Seit 2005 habe man den Ölverbrauch um ein Drittel reduziert.