Schirimangel in Kärnten! Eltern als großes Problem

Mit Emil Ristoskov, Philip Gadler, Manuel Koller, Jakob Bögner und Patrick Treffer hat Kärnten gleich fünf Schiedsrichter bzw. Assistenten auf Bundesliga-Niveau. Zudem steht Edis Skalic im Förderkader, Christoph Messner wurde dafür vorgeschlagen. In der Breite fehlt es aber. „Wir haben 165 Schiedsrichter“, weiß Referee-Boss Karl Hitzenhammer. „Ich habe 1978 angefangen, da waren es noch über 200.“