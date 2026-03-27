Schirimangel in Kärnten! Eltern als großes Problem

Schirimangel im Kärntner Unterhaus! Zwar gibt es durchaus Interesse an der Ausbildung zum Referee, jedoch ist das nicht von Dauer. Die Drop-out-Quote ist hoch. Der Grund sind häufig die Eltern der Kinder.
Mit Emil Ristoskov, Philip Gadler, Manuel Koller, Jakob Bögner und Patrick Treffer hat Kärnten gleich fünf Schiedsrichter bzw. Assistenten auf Bundesliga-Niveau. Zudem steht Edis Skalic im Förderkader, Christoph Messner wurde dafür vorgeschlagen. In der Breite fehlt es aber. „Wir haben 165 Schiedsrichter“, weiß Referee-Boss Karl Hitzenhammer. „Ich habe 1978 angefangen, da waren es noch über 200.“
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