LIVE: Hartberg kämpft gegen Ilz um Aufstiegsplatz

Crunch-Time in der steirischen Landesliga! Wer folgt Tillmitsch in die neu gegründete Regionalliga Süd? Neben Allerheiligen haben auch die Hartberg Amateure und der Ilzer SV noch gute Chancen auf den Aufstieg. Im direkten Duell zwischen Hartberg und Ilz ist heute somit Verlieren verboten. Ab 18.25 Uhr gibt es dieses „Endspiel“ bei uns live auf krone.tv.