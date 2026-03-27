Thayatal als Schutzgebiet und grünes Vorzeigeareal

Naturnah und natürlich

Nationalparkdirektor Christian Übl: „In den letzten Jahren wurden von österreichischer und tschechischer Seite zahlreiche Maßnahmen gesetzt, um die natürliche Entwicklung des Schutzgebietes weiter zu fördern. Aktuell gelten bereits 80 Prozent der Waldlebensräume als naturnah und 5 Prozent als natürlich.“