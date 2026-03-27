Thayatal als Schutzgebiet und grünes Vorzeigeareal

Mit dem Beschluss des Sekretariats der Feuchtgebietskonvention wurde es nun offiziell: Der Nationalpark Thayatal in Niederösterreich ist als Ramsar-Gebiet mit internationaler Bedeutung anerkannt.
Mit der Aufnahme in das weltweite Netzwerk besonders schützenswerter Feuchtgebiete wird die hohe ökologische Qualität der Flusslandschaft entlang der Thaya nun international gewürdigt.
Lob vom Minister
„Die Anerkennung des Nationalparks Thayatal als neues Ramsar-Gebiet setzt ein Zeichen für den Schutz wertvoller Lebensräume in Österreich. Sie betont unsere Verantwortung, diese einzigartigen Ökosysteme für künftige Generationen zu bewahren“, so Bundesminister Norbert Totschnig.
Sensible Lebensräume
Mit der Ernennung zum Ramsar-Gebiet geht die Verpflichtung einher, die Feuchtlebensräume zu sichern. Das beinhaltet insbesondere den Erhalt der natürlichen Flussdynamik, den Schutz sensibler Lebensräume sowie die Förderung von Forschung, Umweltbildung und internationaler Zusammenarbeit.
Naturnah und natürlich
Nationalparkdirektor Christian Übl: „In den letzten Jahren wurden von österreichischer und tschechischer Seite zahlreiche Maßnahmen gesetzt, um die natürliche Entwicklung des Schutzgebietes weiter zu fördern. Aktuell gelten bereits 80 Prozent der Waldlebensräume als naturnah und 5 Prozent als natürlich.“
Christoph Chromy
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.