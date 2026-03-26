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Täuschende Ruhe

Insolvenzen sinken – doch die Realität bleibt hart

krone.tv
26.03.2026 14:20
Porträt von krone.tv
Von krone.tv

Trotz eines leichten Rückgangs der Unternehmensinsolvenzen um 6 % zeigt sich die wirtschaftliche Lage alles andere als entspannt. Besonders alarmierend: Fast jede zweite Firmenpleite wird mangels Masse gar nicht erst eröffnet – ein deutliches Warnsignal für Gläubiger und den Markt. Während sich Bau und Handel stabilisieren, bleibt die Gastronomie weiterhin unter Druck: steigende Kosten, Personalmangel und geringe Margen setzen der Branche zu. Auch bei Privatinsolvenzen gibt es keine Entspannung, mehr dazu hören Sie im Video oben!

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