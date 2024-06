Wir bewegen Oberösterreich zum Olympic Day

Der Olympic Day ist nicht nur ein Event, sondern ein starkes Zeichen: Wir zelebrieren gemeinsam die größte Sportveranstaltung der Welt und zeigen wie wichtig es ist, sich zu bewegen – und zwar egal in welchem Alter. Der Olympic Day am 20. Juni in Linz richtet sich daher an alle sportbegeisterten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Der Eintritt ist frei und die Sportstationen sind attraktiv gewählt: zwei wichtige Punkte, um alle Interessierten so einfach wie möglich zur Bewegung zu animieren.