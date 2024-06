Preise zu den olympischen Sommerspiele gewinnen

Ein exklusives Erlebnis gibt‘s am 9. Juli on top!

Überreicht wird das Ausstattungspaket am 9. Juli bei der offiziellen Einkleidung des Olympic Team Austria 2024, zu der der „Krone“-Gewinner mit einer Begleitperson exklusiv eingeladen ist. Im Vienna Marriott Hotel trifft man dann die Olympia-Stars hautnah und kann ihnen noch einmal seine ganz persönlichen Glückwünsche auf den Weg nach Paris mitgeben.