Alles startklar für den Olympic Day am 20. Juni

Ab 9 Uhr geht‘s am kommenden Donnerstag richtig rund. Da haben sich bereits mehr als 1.300 Kinder angemeldet und werden den Olympic Day erobern. Um 11 Uhr gibt‘s die gemeinsame feierliche Eröffnung in der TipsArena und davor und danach wird bei den Sportstationen olympische Luft geschnuppert. Was es da alles zu erleben gibt und wann man wo Autogramme ergattern kann, erfährt man aus dem angehängten Folder. Dieser liegt natürlich auch vor Ort für alle Besucher auf.