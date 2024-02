Hier geht’s zur Anmeldung für alle Schulen

Vorbereitung ist alles: Hier geht’s zur Schulanmeldung mit Goodie!

Da die olympischen Sommerspiele wieder in Europa stattfinden, wird ganz Österreich in Olympia-Stimmung und das Thema Olympia auch im Unterricht gefragt sein. Umfangreiches Lehrmaterial finden Sie übrigens hier bei „Olympia in der Schule“ - zur perfekten Vorbereitung auf die Spiele und den Olympic Day. Übrigens: Jeder Schüler erhält vor Ort einen gratis Original Kornspitz (offizieller Olympiasponsor). Für eine bessere Planbarkeit des Events (Busparkplätze sind vorhanden) bitten wir um Anmeldung der Schulklassen im untenstehenden Formular samt Bekanntgabe der Kontaktdaten der Ansprechperson. Bitte geben Sie im Formular folgende Informationen an: