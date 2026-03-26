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Fahrerflucht

Fahndungsaufruf nach Fahrrad-Crash in Innenstadt

Salzburg
26.03.2026 13:00
Die Statsbrücke in Salzburg.
Die Statsbrücke in Salzburg.(Bild: APA/VERA REITER)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Nach einem Zusammenstoß zweier Fahrrad-Fahrer am Sonntag in der Landeshauptstadt bittet die Polizei um Hilfe. Ein junger Unfallbeteiligter verließ die Unfallstelle nahe der Staatsbrücke in Salzburg, während sich ein 62-Jähriger schwere Verletzungen zuzog.

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Am Sonntag um etwa 17.20 Uhr fuhr ein 62-jähriger Salzburger mit seinem Fahrrad am Radweg Elisabethkai vom Josef-Maiburger-Kai kommend in Richtung Staatsbrücke. Auf Höhe des Hotel Sacher kam es mit einem entgegenkommenden Fahrradfahrer aus bislang unbekannter Ursache zu einer Kollision. Dadurch kam der 62-Jährige zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen.

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Der zweite Unfallbeteiligte verließ die Unfallstelle ohne anzuhalten. Bei dem Fahrerflüchtigen handelt es sich um einen jungen Mann im Alter von etwa 20 Jahren mit hellbraunen Locken. Er trug eine rote Weste. Personen, die Auskünfte über den zweiten Unfallbeteiligten oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Verkehrsinspektion (Tel.: 059 133 55 4040) oder jeder anderen Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen.

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