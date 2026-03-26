Fahndungsaufruf nach Fahrrad-Crash in Innenstadt

Der zweite Unfallbeteiligte verließ die Unfallstelle ohne anzuhalten. Bei dem Fahrerflüchtigen handelt es sich um einen jungen Mann im Alter von etwa 20 Jahren mit hellbraunen Locken. Er trug eine rote Weste. Personen, die Auskünfte über den zweiten Unfallbeteiligten oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Verkehrsinspektion (Tel.: 059 133 55 4040) oder jeder anderen Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen.