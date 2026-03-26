Polizei gingen Drogen- und Alkolenker ins Netz

Am Mittwochmorgen hielt die Polizei einen 25-jährigen Pkw-Lenker aus der Stadt Salzburg an. Bei der Kontrolle in der Aigner Straße wurde ein Alkotest durchgeführt, der negativ ausfiel. Aufgrund eindeutiger Symptome einer Beeinträchtigung wurde anschließend ein Drogentest durchgeführt, der positiv auf Cannabis verlief.