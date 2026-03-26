Polizei gingen Drogen- und Alkolenker ins Netz

Bei Verkehrskontrollen im Land Salzburg gingen der Exekutive abermals berauschte Lenker ins Netz. In der Landeshauptstadt gab ein Mann wegen Cannbisgenusses die Lizenz ab, im Pongau wurde ein Alkolenker aus dem Verkehr bezogen.
Am Mittwochmorgen hielt die Polizei einen 25-jährigen Pkw-Lenker aus der Stadt Salzburg an. Bei der Kontrolle in der Aigner Straße wurde ein Alkotest durchgeführt, der negativ ausfiel. Aufgrund eindeutiger Symptome einer Beeinträchtigung wurde anschließend ein Drogentest durchgeführt, der positiv auf Cannabis verlief.
Am Abend wiederum hielt die Polizei einen 41-jährgen Pkw-Lenker aufgrund seiner auffälligen Fahrweise im Gemeindegebiet von Bad Hofgastein an. Der durchgeführte Alkotest ergab 1,06 Promille. Den beiden Lenkern wurde der Führerschein abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und Anzeigen wurden erstattet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.