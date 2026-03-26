Braune Fetzen statt rosa-weißer Blüten drohen

„Rechne mit dem Schlimmsten“

In den letzten Jahren sei es oft vorgekommen, dass die Freude an den Magnolien nur kurz währte. Wenn die Blüten welk werden, hängen statt sanfter Pastelltöne braune Fetzen an den Bäumen. „Ich rechne mit dem Schlimmsten“, sagt der Chefgärtner. Eventuell werden die Bäume aber mit einem blauen Auge davonkommen.