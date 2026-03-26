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Magnolien in Gefahr

Braune Fetzen statt rosa-weißer Blüten drohen

Salzburg
26.03.2026 09:00
Die zarten Magnolienblüten verzaubern viele Salzburger. Doch wenn es zu kalt wird, verlieren sie ...
Die zarten Magnolienblüten verzaubern viele Salzburger. Doch wenn es zu kalt wird, verlieren sie schnell ihre Pracht.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Heidi Geyer
Von Heidi Geyer

Auf Instagram sind sie der Hit und viele Salzburger lieben sie heiß und innig. Doch der drohende Wintereinbruch könnte der Magnolienpracht am Salzburger Makartplatz ein jähes Ende bereiten. Besteht noch Hoffnung?

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Ein Himmel aus Pudertönen. Für viele Salzburger ist die Magnolienblüte am Makartplatz ein Fest. Doch die sanften Kelche sind ein rares Gut. Zwar seien die Bäume winterhart, die Blüten jedoch nicht, erklärt Christian Stadler, Leiter der Stadtgärten. Angesichts des Wintereinbruchs meint Stadler vorsichtig: „Die Blüten werden nicht mehr so schön aussehen!“

Elisabeth und Madeleine erlebten am Mittwoch noch intakte Blüten am Makartplatz.
Elisabeth und Madeleine erlebten am Mittwoch noch intakte Blüten am Makartplatz.(Bild: Andreas Tröster)

Gerade die Nächte werden den samtigen Tulpen gefährlich. Dass der mögliche Frost sie erwischt, ließe sich nicht vermeiden: „Da kann man nichts machen.“ Bei anderen Pflanzen ist das nicht so: „Wir haben im Herbst Stiefmütterchen gepflanzt, die blühen.“ Das gelinge durch eine spezielle Sorte, die die Temperaturen aushalten kann.

„Rechne mit dem Schlimmsten“
In den letzten Jahren sei es oft vorgekommen, dass die Freude an den Magnolien nur kurz währte. Wenn die Blüten welk werden, hängen statt sanfter Pastelltöne braune Fetzen an den Bäumen. „Ich rechne mit dem Schlimmsten“, sagt der Chefgärtner. Eventuell werden die Bäume aber mit einem blauen Auge davonkommen.

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Der Wetterbericht sagt für die kommenden Nächte Temperaturen von minus 1 bis 2 Grad an. Ein bisschen Hoffnung gibt es zudem: „Wir haben neben den frühblühenden weißen auch noch spätblühende violette Magnolien.“ Ihre Zeit wird erst noch kommen. 

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