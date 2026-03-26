Neuer Mast soll endlich Handyprobleme lösen

Handymast soll an bekannten Standort kommen

Jetzt könnte ein Ende des Dilemmas nahen. Kommende Woche soll in der Gemeindevertretung der neue Standort für einen neuen Mast beschlossen werden. Dieser soll nur unweit des Sportplatzes liegen und somit nicht weit vom damaligen 220-kV-Mast entfernt sein. „Die Grundeigentümer sind sich einig, aber dennoch ist das längst noch nicht fix“, bleibt Bürgermeister Wolfgang Auer (ÖVP) vorerst noch skeptisch. „Es könnte ja durchaus auch noch ein Einspruch kommen.“