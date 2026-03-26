Tiertöter in SS-Uniform: Therapie in Freiheit

„Es ist nicht nur die ungewöhnlich hohe Anzahl an Dateien, die diesen Fall sehr, sehr grauslich macht. Sondern vor allem deren Inhalt“, leitet die Staatsanwältin ein. „Der Angeklagte hat einen Fetisch für Gewalt, Macht und Unterdrückung. Das sind so massive Gewaltfantasien, dass einem angst und bange wird. Etwa an Kindern, Babys und schwangeren Frauen“ – geteilt in einschlägigen Foren. In die der Angeklagte, der beruflich eine Topposition innehatte, aufgrund von Drogenmissbrauch „gerutscht“ sein will.