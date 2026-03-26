Longevity Supplements Testsieger im Fokus

Ein Samstagmorgen am Neusiedler See: Die ersten Radfahrer ziehen ihre Runden. Ein Paar Anfang fünfzig startet zum Nordic Walking, während eine Gruppe Rentnerinnen bereits die ersten Bahnen im kühlen Wasser zieht. Aktivität gehört für viele Österreicher jenseits der 40 zum Alltag. Sie bereitet Freude und hält fit. Doch wer gesund älter werden will, denkt auch an die Ernährung. In diesem Kontext rücken hochwertige Nahrungsergänzungsmittel wie Longevity Supplements Testsieger in den Fokus.