Prinzessin Mette-Marit bekam Behindertenausweis

Lungenfibrose verschlechtert sich

Der norwegische Hof äußerte sich nicht zu den Gründen des Krankenhausaufenthalts. Auch ein möglicher Zusammenhang mit dem TV-Auftritt blieb offen. Klar ist jedoch: Die chronische Lungenfibrose, die Mette-Marit bereits 2018 öffentlich machte, macht der Kronprinzessin immer mehr zu schaffen. Bekannt ist auch, dass mittlerweile eine Lungentransplantation im Raum steht und bereits erste Vorbereitungen getroffen wurden.