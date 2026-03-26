Ein Eisbär liefert Tore am Fließband

Im Grunddurchgang sammelte der Wirbelwind mit zehn Toren und 20 Vorlagen in 38 absolvierten Spielen satte 30 Scorerpunkte. „Das hätte ich selber auch nicht gedacht. Manchmal erwischt man halt ein richtig gutes Jahr“, schmunzelte der Stürmer, der im Halbfinale gegen Gröden – die Südtiroler schickten die Juniors in die Sommerpause und machten die konzerninterne Blamage perfekt – an seine Leistungen im Viertelfinale anknüpfen will. „Als Meister wollen wir natürlich wieder den Titel. Dafür muss man jeden Gegner schlagen. Deshalb ist es uns egal, gegen wen es geht. Wir nehmen die Aufgabe an und konzentrieren uns auf unser Spiel. Dann sind wir nur schwer zu bezwingen“, betonte Jennes selbstbewusst.