Ein Eisbär liefert Tore am Fließband

Zells Christian Jennes will auch im Halbfinale der Alps Hockey League gegen Gröden weiterhin aufgeigen. Und meint: „Manchmal erwischt man gutes Jahr.“
Sein Name war im Viertelfinale der Alps-Hockey-League-Play-offs besonders oft zu lesen und zu hören. Christian Jennes mutiert bei Eishockey-Zweitligist Zell zum Play-off-Monster. Sein Spitzname „Hansi“ hat sich binnen weniger Tage in „Mr. Viertelfinale“ verwandelt. Mit sieben Treffern in fünf Partien gegen die Wipptal Broncos hatte der kleinste Eisbär – er ist 168 cm groß – im Kader gewaltigen Anteil am Einzug ins Halbfinale. Warum es so gut läuft?
„Es macht einfach Spaß, für diesen Verein aufzulaufen. Meine Mitspieler setzen mich gut in Szene und im Moment geht mir alles auf“, sagte der 28-Jährige, der im Pinzgau seine aktuell beste Saison überhaupt abliefert.
Im Grunddurchgang sammelte der Wirbelwind mit zehn Toren und 20 Vorlagen in 38 absolvierten Spielen satte 30 Scorerpunkte. „Das hätte ich selber auch nicht gedacht. Manchmal erwischt man halt ein richtig gutes Jahr“, schmunzelte der Stürmer, der im Halbfinale gegen Gröden – die Südtiroler schickten die Juniors in die Sommerpause und machten die konzerninterne Blamage perfekt – an seine Leistungen im Viertelfinale anknüpfen will. „Als Meister wollen wir natürlich wieder den Titel. Dafür muss man jeden Gegner schlagen. Deshalb ist es uns egal, gegen wen es geht. Wir nehmen die Aufgabe an und konzentrieren uns auf unser Spiel. Dann sind wir nur schwer zu bezwingen“, betonte Jennes selbstbewusst.
KAC verabschiedete sich
In der ICE Hockey League verabschiedete sich auch der KAC frühzeitig in die Sommerpause. Die Rotjacken unterlagen Fehervar in der Serie mit 2:4. Neben den Ungarn sind Pustertal, Ljubljana und Graz im Semifinale.
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