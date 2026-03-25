Wetter brachte für zwei Salzburger auch Punkte

Gemütlich war das Wetter in den meisten Regionalliga West-Partien sicher nicht, dafür waren zumindest zwei Salzbuger Teams erfolgreich. Kuchl besiegte Hohenems mit 2:1 und Seekirchen rang Lauterach 3:2 nieder. Nur St. Johann ging gegen Imst leer aus. Die Pongauer führten zur Halbzeit noch 2:1, unterlagen am Ende aber mit 2:3.
Die englische Woche in der Regionalliga West brachte auch extremes englischen Wetter mit sich. Kälte, starke Sturmböen und Regen sorgte bei manchen aber auch für Begeisterung. Zumindest kam es einigen Teams auch zu Gute.
„Die erste halbe Stunde waren wir einfach unglaublich gut“, schwärmte Kuchl-Trainer Tom Hofer vom Auftritt seiner Truppe gegen Hohenems. Genau in dieser Zeitspanne gab’s im Tennengau „Fritz-Walter-Wetter“ vom Feinsten und zwei Tore von Lukas Brückler. „Das Wetter hat uns sicher etwas geholfen“, grinste Hofer. Dessen Mannschaft zwar vor der Pause noch den Anschlusstreffer hinnehmen musste, in Hälfte zwei aber nichts anbrennen ließ und am Ende souverän und verdient mit 2:1 siegte.
„Machen nicht alles richtig“
Seekirchen hatte gegen Lauterach mehr Mühe als erwartet, feierte am Ende aber einen 3:2-Heimsieg. „Man hat gemerkt, dass die Burschen den Dreier unbedingt wollten“, meinte Coach Mario Lapkalo nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge. „Derzeit machen wir nicht alles richtig, aber es kann auch nicht immer alles perfekt laufen“, so der 53-Jährige, der um Torschütze Fabian Neumayr zittert. Der Stürmer musste mit Verdacht auf eine Knieverletzung kurz vor Schluss raus.
Ohne Punkte endete der Abend für St. Johann. Gegen Imst gab es trotz 2:1-Führung ein 2:3. „Richtig ärgerlich! Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, aber mit einem Patzer den Gegner dann ins Spiel zurückgeholt“, haderte Betreuer Bernhard Kletzl. Weiter geht es für die Salzburger Westligisten bereits am kommenden Wochenende.
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