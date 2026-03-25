Wetter brachte für zwei Salzburger auch Punkte

„Machen nicht alles richtig“

Seekirchen hatte gegen Lauterach mehr Mühe als erwartet, feierte am Ende aber einen 3:2-Heimsieg. „Man hat gemerkt, dass die Burschen den Dreier unbedingt wollten“, meinte Coach Mario Lapkalo nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge. „Derzeit machen wir nicht alles richtig, aber es kann auch nicht immer alles perfekt laufen“, so der 53-Jährige, der um Torschütze Fabian Neumayr zittert. Der Stürmer musste mit Verdacht auf eine Knieverletzung kurz vor Schluss raus.