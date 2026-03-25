Talent blickt nach Seuchenjahr positiv in Zukunft

Pfeiffersches Drüsenfieber und Gastritis. Diese zwei Krankheiten machten das Sportlerleben von Triathlon-Talent Linda Hehenwarter im vergangenen Jahr zur Hölle. „Ich habe alle Krankheiten zusammen gehabt, die ich in zehn Jahren davor nie gehabt habe“, nimmt es die Tennengauerin mittlerweile mit Humor. Denn nach einer krankheitsfreien Vorbereitung in diesem Winter blickt sie optimistisch nach vorne: „Das Training läuft sehr gut!“