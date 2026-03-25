„Noch nie so froh gewesen, dass Saison vorbei ist“

Mit Platz zwei beim abschließenden Teambewerb (gemeinsam mit Sabine Payer) im deutschen Winterberg gab es immerhin noch einen versöhnlichen Abschluss. „Mein Sohn hat in seiner Kinderklasse für Platz drei in der Gesamtwertung 50 Euro Preisgeld erhalten. Da habe ich mir gedacht, dass es nicht sein kann, dass er jetzt schon mehr Prämien erhält als ich. Deswegen musste noch ein Stockerl her“, lacht „Prommi“.