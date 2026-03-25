Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Andreas Prommegger:

„Noch nie so froh gewesen, dass Saison vorbei ist“

Salzburg
25.03.2026 10:00
Andreas Prommegger war mit seinen Ergebnissen heuer nicht zufrieden.
Andreas Prommegger war mit seinen Ergebnissen heuer nicht zufrieden.(Bild: EPA/Grzegorz Momot)
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Snowboarder Andreas Prommegger hatte heuer keinen einfachen Winter, blieb ergebnistechnisch hinter den eigenen Erwartungen zurück. Wie es für den 45-Jährigen weitergeht, ist vorerst offen. 

0 Kommentare

Wie Claudia Riegler hatte auch das zweite Salzburger Snowboard-Urgestein heuer keine leichte Saison. Von Andreas Prommegger konnte man mehr erwarten als „nur“ Rang zwölf im Gesamtweltcup. „Ich habe meine oft guten Leistungen leider zu selten auf das Papier gebracht. Ergebnistechnisch war es kein gutes Jahr“, stellt der 45-Jährige klar.

Zitat Icon

Ich habe meine oft guten Leistungen leider zu selten auf das Papier gebracht. Ergebnistechnisch war es kein gutes Jahr.

Andreas Prommegger

Mit Platz zwei beim abschließenden Teambewerb (gemeinsam mit Sabine Payer) im deutschen Winterberg gab es immerhin noch einen versöhnlichen Abschluss. „Mein Sohn hat in seiner Kinderklasse für Platz drei in der Gesamtwertung 50 Euro Preisgeld erhalten. Da habe ich mir gedacht, dass es nicht sein kann, dass er jetzt schon mehr Prämien erhält als ich. Deswegen musste noch ein Stockerl her“, lacht „Prommi“.

Im Sommer wird „Prommi“ oft seinem Lieblingshobby Radfahren nachgehen.
Im Sommer wird „Prommi“ oft seinem Lieblingshobby Radfahren nachgehen.(Bild: Andreas Prommegger)

Projekt in St. Johann
Wie es für den Pongauer weitergeht? „Ich brauche jetzt ein bisschen Abstand vom Snowboarden. In meiner Karriere war ich noch nie so froh wie heuer, dass die Saison vorbei ist. Wenn das Feuer dann noch einmal brennt, mache ich weiter, denn grundsätzlich hätte ich die Heim-WM in Montafon kommendes Jahr schon noch am Radar. Aber fix ist derzeit nichts“, betont der Routinier.

Lesen Sie auch:
Riegler blieb heuer hinter den Erwartungen.
Claudia Riegler:
„War der schwierigste Winter in meiner Karriere“
24.03.2026

Langweilig wird ihm in der nächsten Zeit daheim nicht. „Ich habe eine Firma gegründet und wir bauen in St. Johann zwei Paddle-Tennis-Plätze. Da sollten in Kürze die Bagger anrollen.“ Urlaub steht dann auch an, in den Osterferien geht’s mit der Familie nach Barcelona. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
25.03.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Anrainer berichteten von einem lauten Knall, der die Fenster erzittern ließ. Anschließend stieg ...
Zwischenfall in Texas
US-Ölraffinerie explodiert: Warnung an Bevölkerung
Regierungschefin Giorgia Meloni hat ihre Wähler offensichtlich nicht ausreichend mobilisieren ...
Justiz-Referendum
Meloni muss erste schwere Niederlage verdauen
„Frühling der Chancen“
Kongress zeigt Wege zu Klarheit und innerer Stärke
Ölspeicher im US-Staat Texas
Energieagentur warnt:
Schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten möglich
Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
137.919 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
120.312 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
107.610 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
3112 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Angriffswelle: Neuartige Rakete trifft Israel
1075 mal kommentiert
Rettungskräfte versammeln sich am Dienstag am Ort eines iranischen Raketenangriffs in Tel Aviv.
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
1000 mal kommentiert
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf