Eine ganz große Bühne für die Stars von morgen!

Eine, die das schon auf deutlich größeren Bühnen erlebt hat, ist Leichtathletin Verena Mayr (31), einst selbst als TopTalent nominiert und später WM-Medaillengewinnerin! Sie hatte für die jungen Hoffnungen vor allem eine Botschaft: „Gebt niemals auf!“ Ein Satz, den wir in Zeiten wie diesen alle gut brauchen können.