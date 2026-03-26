Eine ganz große Bühne für die Stars von morgen!

Viel Applaus gab‘s bei der Siegerehrung der diesjährigen TopTalent-Wahl. Den größten erhielt dabei eine 16-jährige Judoka von der ASKÖ Leonding, die den Titel mit 13.100 Stimmen holte. Der Gala-Abend bot zudem viele erfrischende Interviews von den jungen Sportlern.
Knisternde Spannung, zwölf Nominierte, 39.428 abgegebene Stimmen, eine (fast) sprachlose Siegerin, erfrischend- freche Interviews, eine „Niemals-Aufgeben“-Mutinjektion einer arrivierten Athletin, knallharte Analytik – und ganz, ganz viele Versprechen für die Zukunft:
Das war das große Finale von TopTalent 2026!
Die Siegerehrung für Oberösterreichs künftige Sieg-Hoffnungen. Die erste große Bühne für Stars von morgen. Das Fundament für zukünftige Champions, Medaillengewinner und Rekordhalter. Für VKB-General und Gastgeber Markus Auer aber sogar noch mehr.
Die TopTalent-Wahl ist seit 1995 ein Fixpunkt im OÖ-Sportkalender. Weil sie Sportlern eine Bühne gibt, wenn sie noch nicht jeder kennt. Ein Dank an die „Krone“.
Sportlandesrat Markus Achleitner
Als Analyst ist die traditionelle TopTalent-Wahl für ihn auch ein Signal, das Konzernen, Unternehmen und der Marketingwelt zeigt, welche Mobilisierungskraft diese von einer Fachjury ausgewählten 15- bis 18-Jährigen bereits jetzt entfalten können.
Fundament für zukünftige Champions
Gemeint waren diesmal vor allem die Top 3 der auch vom Land OÖ, LT1, Life Radio und der „Krone“ mitgetragenen Aktion. Die drei Erstplatzierten konnten nämlich zusammen mehr als 32.000 der auf krone.at knapp 39.500 abgegebenen Stimmen für sich verzeichnen.
Eltern und Trainer gehen den Extra-Meter für die jungen Sportler. Wir als „Krone“ versuchen auch mitzuhelfen, um ihnen die nötige Sichtbarkeit zu geben.
„OÖ-Krone“-Chefredakteurin Alexandra Halouska
Impressionen von der TopTalent-Gala 2026:
Sport ist das, was beim Menschen den Charakter bildet und Positives bewirkt. Viele Erwachsene kennen sich selbst nicht – junge Athleten lernen das schon früh.
VKB-Generaldirektor Markus Auer
Eine, die das schon auf deutlich größeren Bühnen erlebt hat, ist Leichtathletin Verena Mayr (31), einst selbst als TopTalent nominiert und später WM-Medaillengewinnerin! Sie hatte für die jungen Hoffnungen vor allem eine Botschaft: „Gebt niemals auf!“ Ein Satz, den wir in Zeiten wie diesen alle gut brauchen können.
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