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TopTalent-Wahl 2026

Eine ganz große Bühne für die Stars von morgen!

Toptalent
26.03.2026 10:32
Die 16-jährige Judoka Selina Wögerer war die strahlende Siegerin der TopTalent-Wahl.
Die 16-jährige Judoka Selina Wögerer war die strahlende Siegerin der TopTalent-Wahl.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Georg Leblhuber
Von Georg Leblhuber

Viel Applaus gab‘s bei der Siegerehrung der diesjährigen TopTalent-Wahl. Den größten erhielt dabei eine 16-jährige Judoka von der ASKÖ Leonding, die den Titel mit 13.100 Stimmen holte. Der Gala-Abend bot zudem viele erfrischende Interviews von den jungen Sportlern.

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Knisternde Spannung, zwölf Nominierte, 39.428 abgegebene Stimmen, eine (fast) sprachlose Siegerin, erfrischend- freche Interviews, eine „Niemals-Aufgeben“-Mutinjektion einer arrivierten Athletin, knallharte Analytik – und ganz, ganz viele Versprechen für die Zukunft:

Das war das große Finale von TopTalent 2026!

Die Siegerehrung für Oberösterreichs künftige Sieg-Hoffnungen. Die erste große Bühne für Stars von morgen. Das Fundament für zukünftige Champions, Medaillengewinner und Rekordhalter. Für VKB-General und Gastgeber Markus Auer aber sogar noch mehr.

Zitat Icon

Die TopTalent-Wahl ist seit 1995 ein Fixpunkt im OÖ-Sportkalender. Weil sie Sportlern eine Bühne gibt, wenn sie noch nicht jeder kennt. Ein Dank an die „Krone“.

Sportlandesrat Markus Achleitner

Als Analyst ist die traditionelle TopTalent-Wahl für ihn auch ein Signal, das Konzernen, Unternehmen und der Marketingwelt zeigt, welche Mobilisierungskraft diese von einer Fachjury ausgewählten 15- bis 18-Jährigen bereits jetzt entfalten können.

Fundament für zukünftige Champions
Gemeint waren diesmal vor allem die Top 3 der auch vom Land OÖ, LT1, Life Radio und der „Krone“ mitgetragenen Aktion. Die drei Erstplatzierten konnten nämlich zusammen mehr als 32.000 der auf krone.at knapp 39.500 abgegebenen Stimmen für sich verzeichnen.

  • 7.207 gingen an das Linzer Eishockey-Supertalent Theresa Oschgan (16). Die Dritte war bei den von „Krone“-Sportredakteur Oliver Gaisbauer geführten Bühnen-Interviews aber in puncto Schlagfertigkeit klar die Nummer eins! Knackiger O-Ton etwa: „Ich bin beim Training zwar das einzige Mädchen, aber die Buben sind eh ganz lieb zu mir – auch weil sie vor meinen zwei großen Brüdern a bissi Angst haben!“
Zitat Icon

Eltern und Trainer gehen den Extra-Meter für die jungen Sportler. Wir als „Krone“ versuchen auch mitzuhelfen, um ihnen die nötige Sichtbarkeit zu geben.

„OÖ-Krone“-Chefredakteurin Alexandra Halouska

  • 12.034 Votings holte sich Niklas Wiesmayr (16) – und damit neben Platz zwei auch ein Paar Fischer-Ski als Tombola-Hauptpreis. Damit hielt der Welser seinen Senior auf Trab. Daniel Wiesmayr nahm den Award nämlich stellvertretend für seinen seit heuer im Nachwuchs des französischen World-Tour-Teams Decathlon in Belgien trainierenden Filius entgegen.

Impressionen von der TopTalent-Gala 2026:

Sportlandesrat Markus Achleitner, Selina Wögerer, „OÖ-Krone“-Chefredakteurin Alexandra Halouska, ...
Sportlandesrat Markus Achleitner, Selina Wögerer, „OÖ-Krone“-Chefredakteurin Alexandra Halouska, VKB-Generaldirektor Markus Auer.(Bild: Markus Wenzel)
Segel-Talent Emily Kargl
Segel-Talent Emily Kargl(Bild: Markus Wenzel)
Paul Schinnerl studiert bald in Havard
Paul Schinnerl studiert bald in Havard(Bild: Markus Wenzel)
Gewichtheberin Veronika Honcharova (r.) mit Trainerin Vicky Hahn
Gewichtheberin Veronika Honcharova (r.) mit Trainerin Vicky Hahn(Bild: Markus Wenzel)
Snooker-Sternchen Lukas Stötzer und Paul Schopf
Snooker-Sternchen Lukas Stötzer und Paul Schopf(Bild: Markus Wenzel)
Marie Sageder ist ein kommender Schwimm-Star
Marie Sageder ist ein kommender Schwimm-Star(Bild: Markus Wenzel)
Jonas Prammer läuft allen davon
Jonas Prammer läuft allen davon(Bild: Markus Wenzel)
Theresa Oschgan lehrt den Jungs beim Eishockey das Fürchten
Theresa Oschgan lehrt den Jungs beim Eishockey das Fürchten(Bild: Markus Wenzel)
  • 13.100 Stimmen krönten Selina Wögerer zum TopTalent 2026! Als ihr Name aufgerufen wurde, stand die 16-jährige Judo-Kämpferin auf, gestikulierte verblüfft – als wollte sie fragen „Ich?“ – und brachte auf der Bühne erst einmal nur ein „Super“ heraus. Doch verständlich, noch nie zuvor war die Leondingerin so im Rampenlicht und Blitzlichtgewitter gestanden.
Zitat Icon

Sport ist das, was beim Menschen den Charakter bildet und Positives bewirkt. Viele Erwachsene kennen sich selbst nicht – junge Athleten lernen das schon früh.

VKB-Generaldirektor Markus Auer

Eine, die das schon auf deutlich größeren Bühnen erlebt hat, ist Leichtathletin Verena Mayr (31), einst selbst als TopTalent nominiert und später WM-Medaillengewinnerin! Sie hatte für die jungen Hoffnungen vor allem eine Botschaft: „Gebt niemals auf!“ Ein Satz, den wir in Zeiten wie diesen alle gut brauchen können.

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