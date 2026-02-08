Schon mit 16 tickt Selina wie ein echter Vollprofi

EM- und WM-Medaillen als Ziel

Was noch folgen soll? „Heuer will ich eine EM- und WM-Medaille holen, langfristig setze ich mir aber keine zu großen Ziele, das macht mir dann zu viel Druck – ich denke in kleineren Schritten“, so Selina, die durch eine Ferienpass-Aktion mit acht Jahren erstmals die Tatami im Judozentrum in Leonding betreten und sich sofort in die Sportart verliebt hatte. „Der Zusammenhalt, der Spaß und die Möglichkeit, sich selbst zu verteidigen, haben mich einfach fasziniert. Bereits beim ersten Turnier war ich richtig gut, das hat mich extrem angespornt“, so die junge Judoka, für die schnell klar war, dass ihr Weg in den Profisport führen soll. „Meine Trainer haben von Anfang an gesagt, dass ich ein besonderes Talent bin!“