Kleiner Riese hat sechs anstatt fünf Lendenwirbel

Der SPORT-HAS-Schüler aus Ried/Riedmark liebt Sportkunde und Englisch – weniger geliebt hat er jedoch sein Turbo-Wachstum. Bereits mit 14 übersprang der Junior die 1,90‑m-Marke, was ihm laut Renner trotz seines Talents und seiner guten Hand die Koordination an der Platte alles andere als leicht machte. Dazu kamen immer wieder Rückenschmerzen – und dabei wurde bei einer Untersuchung eine unglaubliche Entdeckung gemacht: Tischberger besitzt sechs Lendenwirbel, also einen mehr als üblich.