Kleiner Riese hat sechs anstatt fünf Lendenwirbel

Die Zukunft gehört ihnen allen – doch wer ist in Oberösterreich das sportliche TopTalent 2026? Die „Krone“ und eine Expertenjury haben die zwölf Nominierten festgelegt. Für diese kann nun bis 8. März auf krone.at/toptalent abgestimmt werden. Einer der Nominierten ist Tischtennis-Ass Tobias Tischberger.
Sein großer Traum war es immer gewesen, mit 17 in der österreichischen Bundesliga zu debütieren – und jetzt stand er mit 16 schon erfolgreich im Europacup an der Platte:
Tobias Tischberger!
Turbo-Wachstum
Er ist die 1,93 m große Herren-Hoffnung von Linz, über den Klubmanager Robert Renner sagt: „Es ist fast eine Strafmaßnahme, ihn auf ein Jugendturnier zu schicken, weil er gegen Erwachsene meist stärker spielt als gegen Gleichaltrige.“ Tobias selbst erklärt das so: „Wenn ich Favorit bin, setze ich mich noch zu sehr unter Druck.“
Rückenprobleme
Der SPORT-HAS-Schüler aus Ried/Riedmark liebt Sportkunde und Englisch – weniger geliebt hat er jedoch sein Turbo-Wachstum. Bereits mit 14 übersprang der Junior die 1,90‑m-Marke, was ihm laut Renner trotz seines Talents und seiner guten Hand die Koordination an der Platte alles andere als leicht machte. Dazu kamen immer wieder Rückenschmerzen – und dabei wurde bei einer Untersuchung eine unglaubliche Entdeckung gemacht: Tischberger besitzt sechs Lendenwirbel, also einen mehr als üblich.
Linz AG Froschberg-Manager Robert Renner
Große Ziele
Passt trotzdem irgendwie: Weil Tobias generell mehr will als andere. Auch was seine Ziele betrifft: Der Mann, den Vater Johann – ein Hobbyspieler – mit sieben Jahren daheim auf den Ping-Pong-Geschmack gebracht hat und der als blutjunges Top-Talent schon früh für Ebensee aufschlug, träumt längst davon, Profi in der Deutschen Bundesliga zu sein sowie von Teilnahmen an Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Für das heurige Jahr hat Tischberger aber erst einmal ein klar umrissenes Hauptziel: die Jugend-Olympiade im Herbst!
