Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

TopTalent Tischtennis

Kleiner Riese hat sechs anstatt fünf Lendenwirbel

Toptalent
08.02.2026 00:01
Tobias Tischberger mit großen Zielen
Tobias Tischberger mit großen Zielen(Bild: Pillik)
Porträt von Georg Leblhuber
Von Georg Leblhuber

Die Zukunft gehört ihnen allen – doch wer ist in Oberösterreich das sportliche TopTalent 2026? Die „Krone“ und eine Expertenjury haben die zwölf Nominierten festgelegt. Für diese kann nun bis 8. März auf krone.at/toptalent abgestimmt werden. Einer der Nominierten ist Tischtennis-Ass Tobias Tischberger.  

0 Kommentare

Sein großer Traum war es immer gewesen, mit 17 in der österreichischen Bundesliga zu debütieren – und jetzt stand er mit 16 schon erfolgreich im Europacup an der Platte:

Tobias Tischberger!

Turbo-Wachstum

Er ist die 1,93  m große Herren-Hoffnung von Linz, über den Klubmanager Robert Renner sagt: „Es ist fast eine Strafmaßnahme, ihn auf ein Jugendturnier zu schicken, weil er gegen Erwachsene meist stärker spielt als gegen Gleichaltrige.“ Tobias selbst erklärt das so: „Wenn ich Favorit bin, setze ich mich noch zu sehr unter Druck.“

Rückenprobleme

Der SPORT-HAS-Schüler aus Ried/Riedmark liebt Sportkunde und Englisch – weniger geliebt hat er jedoch sein Turbo-Wachstum. Bereits mit 14 übersprang der Junior die 1,90‑m-Marke, was ihm laut Renner trotz seines Talents und seiner guten Hand die Koordination an der Platte alles andere als leicht machte. Dazu kamen immer wieder Rückenschmerzen – und dabei wurde bei einer Untersuchung eine unglaubliche Entdeckung gemacht: Tischberger besitzt sechs Lendenwirbel, also einen mehr als üblich.

Zitat Icon

Es ist fast eine Strafmaßnahme, den Tobias auf ein Jugendturnier zu schicken, weil er gegen Erwachsene meist stärker spielt als gegen Gleichaltrige.

Linz AG Froschberg-Manager Robert Renner

Große Ziele

Passt trotzdem irgendwie: Weil Tobias generell mehr will als andere. Auch was seine Ziele betrifft: Der Mann, den Vater Johann – ein Hobbyspieler – mit sieben Jahren daheim auf den Ping-Pong-Geschmack gebracht hat und der als blutjunges Top-Talent schon früh für Ebensee aufschlug, träumt längst davon, Profi in der Deutschen Bundesliga zu sein sowie von Teilnahmen an Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Für das heurige Jahr hat Tischberger aber erst einmal ein klar umrissenes Hauptziel: die Jugend-Olympiade im Herbst!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 8°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
5° / 8°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
5° / 8°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
5° / 8°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
4° / 8°
Symbol bedeckt

krone.tv

Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
132.141 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
112.945 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Wirtschaft
„Schmalzbrot um 14 Euro nicht mit Löhnen erklären“
97.424 mal gelesen
Ein Schmalzbrot um 14,50 Euro und Cappuccino um 8,70 Euro – Wucherpreise in der Gastronomie ...
Mehr Toptalent
TopTalent Schwimmen
Wasser ist einfach das Element von „Gold-Marie“
TopTalent Gewichtheben
Olympia 2028 in Los Angeles ist Veronikas Ziel
TopTalent Segeln
Die Leidenschaft wurde Emily in die Wiege gelegt
TopTalent Rudern
Modellathlet, Harvard-Student und Wettkampftyp
TopTalent Eishockey
„Mir wär lieber, auch Frauen dürften hart checken“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf