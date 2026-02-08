Lukas spielt lieber mit Kugeln als mit dem Handy

Abgeschaltet wird in der Natur

„Um den Kopf frei zu bekommen, bin ich viel in der Natur, geh‘ gerne wandern, klettern, bergsteigen oder in den Wald – ein perfekter Ausgleich“, so der 15-Jährige, der viel lieber mit den Kugeln spielt als mit dem Handy! „Wenn man in der Schule in der Pause schaut, sitzen 99 Prozent vorm Handy und nur wenige unterhalten sich miteinander“, sagt der Sport-BORG-Schüler und ergänzt: „Auch wenn man einfacher in Freundschaften reinkommen würde und man mehr auf dem neuesten Stand wäre, wenn man auf Social Media aktiver ist: Ich bin durch meine Eltern anders aufgewachsen und es ist mir auch viel lieber, nicht ständig am Handy zu hängen.“ Wie reif und cool!