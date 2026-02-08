Vorteilswelt
TopTalent Snooker

Lukas spielt lieber mit Kugeln als mit dem Handy

Toptalent
08.02.2026 00:01
Snooker-Ass Lukas Stötzer
Snooker-Ass Lukas Stötzer(Bild: ÖBU/Christoph Buchinger)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Die Zukunft gehört ihnen allen – doch wer ist in Oberösterreich das sportliche TopTalent 2026? Die „Krone“ und eine Expertenjury haben die zwölf Nominierten festgelegt. Für diese kann nun bis 8. März auf krone.at/toptalent abgestimmt werden. Einer der Nominierten ist Snooker-Youngster Lukas Stötzer (15).

Seine Lieblingsfarbe ist blau – und auch am Snookertisch ist es unter den sechs „farbigen“ Kugeln die blaue, die er am liebsten spielt: Lukas Stötzer! Seines Zeichens Ausnahmetalent in der verschärften Billard-Variante, in der sich der heute 15-Jährige einst schon als 9-Jähriger zu Österreichs U21-Champion krönte, mittlerweile drei Grand Prix gewonnen hat und dem Nationalteam angehört.  

Lukas Stötzer (hier mit Coach und Mentor Paul Schopf) krönte sich einst schon als 9-Jähriger zu ...
Lukas Stötzer (hier mit Coach und Mentor Paul Schopf) krönte sich einst schon als 9-Jähriger zu Österreichs U21-Champion.(Bild: Heidemarie Pleschko)

O‘Sullivan und Selby sind Lukas' Heros
„Er hat eine unglaublich solide Technik“, sagt Lukas' langjähriger Coach und Mentor Paul Schopf, bei dem er in Wels ebenso fleißig trainiert, wie daheim bei der Mama in Kirchschlag. „Jetzt ist es gerade wieder besonders viel, denn im März steht die EM an“, sagt Lukas, der in U16, U18 und U21 antreten wird! Die Allgemeine Klasse, für die der (sehr gute) Sport-BORG-Schüler ebenfalls qualifiziert wäre, lässt er aus. Schließlich ist Snookersport, in dem Lukas neben Superstar Ronnie O‘Sullivan auch Mark Selby bewundert, nicht nur körperlich, sondern auch mental ein fordernder Sport. 

Gewinnt bereits reihenweise Pokale: Lukas Stötzer
Gewinnt bereits reihenweise Pokale: Lukas Stötzer(Bild: ÖBU/Andreas Kronlachner)

Abgeschaltet wird in der Natur
„Um den Kopf frei zu bekommen, bin ich viel in der Natur, geh‘ gerne wandern, klettern, bergsteigen oder in den Wald – ein perfekter Ausgleich“, so der 15-Jährige, der viel lieber mit den Kugeln spielt als mit dem Handy! „Wenn man in der Schule in der Pause schaut, sitzen 99 Prozent vorm Handy und nur wenige unterhalten sich miteinander“, sagt der Sport-BORG-Schüler und ergänzt: „Auch wenn man einfacher in Freundschaften reinkommen würde und man mehr auf dem neuesten Stand wäre, wenn man auf Social Media aktiver ist: Ich bin durch meine Eltern anders aufgewachsen und es ist mir auch viel lieber, nicht ständig am Handy zu hängen.“ Wie reif und cool!  

Oberösterreich
