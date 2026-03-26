Mercedes landet neben Straße auf Wiesenhang

Die Florianijünger mussten den komplett demolierten Wagen bergen und wieder auf die Straße ziehen. Der Lenker dürfte alles andere als nüchtern gewesen sein, einen Alkotest verweigerte der Mann. Zudem wird vermutet, dass er auf seiner Fahrt nach Alberschwende auch zuvor schon für einige Unfälle gesorgt hat – dafür sprachen die Schäden am Wagen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Egg zu melden.