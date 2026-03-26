Mercedes landet neben Straße auf Wiesenhang

Eine recht abenteuerliche Fahrt dürfte ein Pkw-Lenker (56) am Mittwochabend im Bregenzerwald (Vorarlberg) mit seinem Wagen hingelegt haben: In Alberschwende Müselbach kam er von der Straße ab und strandete auf einem Hang.
Gegen 19.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert: In Alberschwende Müselbach hatte ein 56-jähriger Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren und kam in Fahrtrichtung Bregenz rechts von der Straße ab. Das Auto blieb auf einem abfallenden Wiesenhang hängen.
Die Florianijünger mussten den komplett demolierten Wagen bergen und wieder auf die Straße ziehen. Der Lenker dürfte alles andere als nüchtern gewesen sein, einen Alkotest verweigerte der Mann. Zudem wird vermutet, dass er auf seiner Fahrt nach Alberschwende auch zuvor schon für einige Unfälle gesorgt hat – dafür sprachen die Schäden am Wagen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Egg zu melden.
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