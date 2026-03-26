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„Faktische Auflösung“

VP-Nachwuchs rebelliert wegen Entscheidungen

Kärnten
26.03.2026 11:57
Die ÖVP Wolfsberg möchte bei der Gemeinderatswahl 2027 den Bürgermeistersessel holen – Stand ...
Die ÖVP Wolfsberg möchte bei der Gemeinderatswahl 2027 den Bürgermeistersessel holen – Stand jetzt, ohne Jugend.(Bild: Gerlinde Schager)
Porträt von Marcel Tratnik
Von Marcel Tratnik

In wenigen Tagen findet in Wolfsberg der Gemeindeparteitag der Volkspartei statt. Dabei soll es bereits auch um die Gemeinderatswahl im kommenden Jahr gehen – aber ohne Jugend, die probt wegen einer Mitgliederbefragung den Aufstand.

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Der Rücktritt von zwei jungen VP-Funktionären reicht in Wolfsberg scheinbar aus, dass die „Junge“ Vorfeldorganisation der Volkspartei in der Lavanttaler Stadtgemeinde „organisatorisch faktisch nicht mehr existent“ ist. Genauer gesagt geht es um Bezirksobmann Hannes Hubel und Maximilian Gutschi.

Führungsstil von Nationalrat soll schuld sein
Der Grund für den Rücktritt der beiden Jungpolitiker sei der Führungsstil von Nationalratsabgeordneten Johann Weber, der in Wolfsberg auch Bezirksparteiobmann ist. „Kritisiert wird insbesondere ein Führungsstil, der zunehmend als abschottend und wenig dialogorientiert wahrgenommen worden sei“, heißt es in einer Stellungnahme der beiden ehemaligen JVP-Funktionäre. Eine Zusammenarbeit mit Weber sei unter diesen Umständen nicht möglich gewesen.

Umfrage als Auslöser für Rücktritte?
Vor dem Gemeindeparteitag führte die Wolfsberger Volkspartei eine breit angelegte Mitgliederbefragung, wo es auch unter anderem um die Besetzung von wichtigen Positionen in der Gemeindepartei gegangen ist. „In solchen Phasen, in denen es um Aufstellung, Funktionen und Verantwortung geht, kommt es naturgemäß zu unterschiedlichen Erwartungen. Wenn persönliche Vorstellungen und tatsächlicher Rückhalt auseinandergehen, entsteht mitunter Enttäuschung“, heißt es in einer Stellungnahme von Weber.

Zitat Icon

Gerade mit der Koralmbahn eröffnen sich für Wolfsberg große Chancen, die wir gezielt nutzen wollen.

Johann Weber, Nationalrat und VP-Bezirksobmann in Wolfsberg

Bild: Parlamentsdirektion/Thomas Topf

Trotz des überraschenden Rücktritts von Hubel würdigt der Nationalratsabgeordnete die Arbeit des ehemaligen jungen Funktionärs.

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