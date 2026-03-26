VP-Nachwuchs rebelliert wegen Entscheidungen

Führungsstil von Nationalrat soll schuld sein

Der Grund für den Rücktritt der beiden Jungpolitiker sei der Führungsstil von Nationalratsabgeordneten Johann Weber, der in Wolfsberg auch Bezirksparteiobmann ist. „Kritisiert wird insbesondere ein Führungsstil, der zunehmend als abschottend und wenig dialogorientiert wahrgenommen worden sei“, heißt es in einer Stellungnahme der beiden ehemaligen JVP-Funktionäre. Eine Zusammenarbeit mit Weber sei unter diesen Umständen nicht möglich gewesen.